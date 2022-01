NBA Trade Deadline – les dernières rumeurs : Ben Simmons, Myles Turner, Dennis Schroder… on fait le point à 3 semaines du gong !

Vous le sentez, vous, ce vent qui souffle de plus en plus fort ? Oui oui c’est bien ça, on parle bien de la NBA Trade Deadline, qui fera résonner son buzzer le 10 février prochain et avant laquelle un paquet de mouvements devraient être opérés en NBA. Ca chauffe ça chauffe, alors on vous fait un gros point matinal, histoire d’être à la page.

🚨 L’inclusion de Tobias Harris dans les récentes rumeurs de transferts n’est pas anodine. De plus en plus d’exécutifs au sein de la Ligue pensent que les Sixers sont en train de faire tout le nécessaire pour signer James Harden cet été. Harris a encore 3 ans de contrat (113M). pic.twitter.com/teoxsHk5Xk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Les Nets ont proposé une extension de 161 millions sur 3 ans à Harden cet automne, il a refusé. L’arrière a affirmé qu’il voulait finir sa carrière à Brooklyn mais qu’il se concentrait avant tout sur cette saison. Daryl Morey surveille de très près la situation à Brooklyn. pic.twitter.com/fzCuMqCdPS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Si un scénario sign and trade existe cet été entre Nets et Sixers pour échanger Harden et Simmons, on en est loin. Mais cela explique aussi le jeu de patience des Sixers, qui veulent voir comment cet été se présentera pour plusieurs stars (Lillard, Beal, Harden). No rush. pic.twitter.com/uSyYH8K2A4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Le clan Ben Simmons a en tout cas été très clair : le joueur ne portera plus le maillot des Sixers. La franchise a tenté de le convaincre de le rejouer mais l’agence de Simmons et ses représentants restent fermes, Simmons rejouer en NBA mais ailleurs qu’à Philly. pic.twitter.com/ZeLKwlZIuv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Les Kings accélèrent les échanges en interne et se présentent, aujourd’hui, comme le partenaire de trade le plus actif. Buddy Hield, Marvin Bagley et Harrison Barnes en pole position. Le management de Sacramento pourrait accélérer ses efforts sur le dossier Ben Simmons. pic.twitter.com/ZpP3gMKarW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Après le trade de Cam Reddish, le prochain sur la liste semble être Danilo Gallinari. L’Italien a une dernière année de contrat à 20 millions, mais seulement 5 sont garantis. Atlanta laisse fuiter un message clair : tout le monde est discutable hormis Trae Young et Capela. pic.twitter.com/iVzRgKyuYp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Plusieurs exécutifs surveillent de très près les plans des Grizzlies cet été. Avec 3 picks de Draft 2022, de la marge salariale et un saut dans le Top 4 de l’Ouest, certains voient Memphis faire le coup de poker réalisé par les Warriors en 2014 qui avaient signé Iguodala. pic.twitter.com/o1IlChdbNH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Les observateurs autour du Jazz affirment que la fin du mois représentera le test décisif d’avant deadline. Matchs face au Top 3 de l’Ouest, le management saura mieux comment son équipe tient contre l’élite. Ingles et Bogdanovic toujours dispo, besoin de défense à l’aile. pic.twitter.com/Bg1WTRLrCr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Les Cavs, Mavs et Knicks se sont penchés sur le dossier Dennis Schroder récemment. Trois équipes en besoin de création supplémentaire, Schroder est sur une seule année de contrat et peut booster n’importe quel banc d’une équipe + compétitive que les Celtics. pic.twitter.com/UWTOiQOeKn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Dennis Schroder, Juancho Hernangomez et Aaron Nesmith sont les 3 joueurs les plus discutés autour de Boston avant la trade deadline. Besoin d’affiner les finances, et Nesmith a quitté la rotation d’Ime Udoka. Même après Covid, l’arrière semble hors des plans du coach. pic.twitter.com/2DfOwPnbi2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Le retour des intérieurs cadres de Phœnix devrait accélérer les rumeurs autour des Suns. Apparemment, le management serait aux fourneaux ces derniers jours pour (1) booster les lignes arrières ou (2) aller chercher Thaddeus Young. Jalen Smith intéresse beaucoup de monde. pic.twitter.com/DgUhUmgF76 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 La dernière update sur Myles Turner : Portland a accéléré ses discussions, Dallas également. Minnesota et Charlotte ont été aussi mentionnés, la bataille est rude pour récupérer Turner qui a très peu de chances d’être encore dans l’Indiana le 11 février prochain. pic.twitter.com/z71mB3yCZH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Pas de mouvement majeur à venir à Dallas, mais les concurrents surveillent trois dossiers de près : Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith et Tim Hardaway Jr. Rien de précis pour le moment, les 2 premiers seront agents libres cet été, Dallas souhaite juste cimenter son groupe. pic.twitter.com/iIxEZHQSD8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Joueur le plus attendu sur cette trade deadline 2022, Jerami Grant est discuté dans plus de 12 franchises. Récemment, Troy Weaver a laissé fuiter qu’il pourrait ne pas trade Grant à la deadline… ce qui pourrait faire grimper les enchères autour de Jerami. Affaire à suivre. pic.twitter.com/349h2mO2LF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 15 janvier dépassé, Talen Horton-Tucker est donc officiellement transférable. Son nom reste attaché à Kendrick Nunn dans un package, DeAndre Jordan et Kent Bazemore disponibles également. Les Lakers ont fait savoir qu’ils ne voulaient pas inclure de futur pick de Draft. pic.twitter.com/uRR9KnkUQ2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Malgré des fortes critiques de la part des fans et un management qui semble reconnaître que la mayonnaise n’a pas aussi bien pris que prévu, pas de transfert de Russell Westbrook au programme. Anthony Davis de retour sous 10 jours, l’occasion de vraiment re-tester le Big 3. pic.twitter.com/VBWesJb2ry — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 Toujours pas de buyout prévu pour John Wall avec les Rockets. La plus grosse probabilité : que son contrat traîne jusqu’à cet été… et qu’il active sa player option de 47 millions de dollars pour la saison NBA 2022-23. Littéralement intransférable aujourd’hui. pic.twitter.com/BNOKnDd1EO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022

🚨 La concurrence surveille les intentions des Clippers à la deadline. Los Angeles n’a pas de pick pour la Draft 2022, et se séparer de Serge Ibaka ou Justise Winslow représenterait une économie non-négligeable pour la franchise. Des équipes sont intéressées par les 2 profils. pic.twitter.com/iEHKRP3ihu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2022