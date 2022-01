NBA trade deadline 2022 – les dernières rumeurs : les Kings et les Pacers perdent mais ils réfléchissent à la suite, c’est déjà ça

Seize jours. Seize jours nous séparent désormais de la NBA trade deadline 2022, date à laquelle les trente franchises NBA devront avoir fait leur shopping pour se positionner en vue de la fin de saison. Certains ont en tête un run de Playoffs en mode Raptors 2019, d’autres préfèrent réfléchir à plus long terme, et quelques gros noms pourraient ainsi faire leurs valises avant la Chandeleur. On fait le point avec la salve hebdomadaire de tweets maison, let’s go !

🚨 La priorité des Sixers semble claire : trouver un moyen de récupérer James Harden cet été. Via sign and trade avec Ben Simmons ou autrement, Daryl Morey souhaite créer des retrouvailles avec son franchise player des Rockets et l’associer à Joel Embiid. Pas juste une rumeur. pic.twitter.com/es2GkKIjUz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Si les Kings refusent d’intégrer De’Aaron Fox ou Tyrese Haliburton, il n’y aura pas de deal pour Ben Simmons. Sacramento a laissé fuiter ses intentions, la question que se posent les GM : est-ce que Morey n’est pas en train de vouloir faire grimper les offres à la deadline ? pic.twitter.com/6Lg1Y1j9IP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Les Kings ont fait comprendre qu’ils ne souhaitaient pas séparer la paire Fox – Haliburton. Info ou intox pour augmenter les offres ? Une chose est sûre : Buddy Hield, Marvin Bagley, Harrison Barnes et même Richaun Holmes sont bien disponibles. Sacramento veut son Playin. pic.twitter.com/WlogCrhtdi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Zéro traction ni rumeur autour d’un potentiel trade de Bradley Beal. Le patron des Wizards semble filer vers la Free Agency avec une idée claire en tête : obtenir une prolongation de 250 millions de dollars sur 5 ans à Washington. Si Washington ne propose pas ça, attention. pic.twitter.com/H1bGJ5eWZw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Rui Hachimura, Deni Avdija, Montrezl Harrell et Thomas Bryant ont été discutés dans de potentiels packages de transferts. Washington souhaite mieux entourer Beal et a 2 cibles en tête : Domantas Sabonis et Jerami Grant. Les Wizards pourraient être agressifs le 10 février. pic.twitter.com/YUG59OZJC1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Sacramento reculant, Atlanta serait en bonne position pour récupérer Ben Simmons. John Collins a été discuté, Bogdan Bogdanovic et Danilo Gallinari aussi malgré de meilleurs résultats. Philly voulait intégrer Tobias Harris dans le deal, Atlanta a dit non. Mais à surveiller. pic.twitter.com/40AMabTo0V — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Trois franchises surveillent de très près la situation de Jaylen Brown à Boston : Memphis, Atlanta et Philadelphie. Actuellement, les Celtics n’ont aucune intention de séparer la paire Tatum – Brown, mais la concurrence a pris rendez-vous à une date précise : la Draft 2022. pic.twitter.com/WiNOb4rJOp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 La récente blessure de Myles Turner inquiète et a repoussé plusieurs équipes intéressées. Ça n’a pas refroidi Charlotte, Portland et les Lakers qui espèrent profiter de la situation pour faire une « sous-offre » à Indiana et récupérer le pivot. Possible aussi : pas de trade. pic.twitter.com/JPflZbistz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Les Cavs sont en pole position pour récupérer Caris LeVert d’ici le 10 février prochain. Une base de transfert autour de Ricky Rubio commence à prendre place, à voir si d’autres équipes vont se pointer sur le dossier mais Cleveland travaille les Pacers depuis longtemps. pic.twitter.com/CUQES4jHeK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Pas de transfert prévu pour Russell Westbrook… pour le moment. Les signes ne sont malheureusement pas positifs pour la suite, et notamment cet été où un transfert serait + que probable. Rappel : Westbrook a une Player Option à 47 millions de dollars pour la saison 2022-23. pic.twitter.com/bbUgJhIwYI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Les Nets continuent à surveiller le marché pour Nic Claxton. Paul Millsap a prévu d’aller ailleurs et certaines équipes se demandent si Joe Harris est disponible, mais la Free Agency de Claxton inquiète Brooklyn pendant que Day’Ron Sharpe a montré de belles choses récemment. pic.twitter.com/y6CEy1gjna — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Terrence Ross et Gary Harris sont toujours disponibles côté Orlando. Prix similaire à ce que Boston a dû payer pour Evan Fournier l’an dernier : 2 second tours de Draft. Deal probable au buzzer, le 10 février. pic.twitter.com/pK2uzLOIMY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Les Rockets tentent de faire monter les offres autour de Christian Wood et Eric Gordon en laissant fuiter qu’ils sont ok avec le fait de les garder. Gordon est important pour les jeunes, mais Wood c’est moins le cas : Miami a contacté les Rockets à propos de l’intérieur. pic.twitter.com/Ec8bdP1zXf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Daniel Theis, David Nwaba et DJ Augustin toujours disponibles du côté de Houston. Theis et DJ ont le plus de chance d’être transférés, dossier à suivre jusqu’au buzzer car Houston va vouloir obtenir la meilleure contrepartie en échange de leurs vétérans. pic.twitter.com/cH0L8Ds3jN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Robert Covington est le plus transférable des joueurs de Portland actuellement, devant Jusuf Nurkic. Utah est très intéressé par Covington et semble dépassé sur le dossier Jerami Grant. Les Blazers jouent mieux récemment et vont tâter le terrain pour Robert avant Nurkic. pic.twitter.com/4hVqei6mn8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 Le Thunder a été très clair concernant Shai Gilgeous-Alexander : il est intransférable. Les résultats récents à OKC ont poussé certaines franchises à contacter Sam Presti, mais le manager a fermé immédiatement toute porte incluant SGA dans un transfert. pic.twitter.com/5OuZldzPly — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 La concurrence surveille le dossier Luguentz Dort à OKC. Le joueur est éligible à une extension de 54 millions de dollars sur 4 ans en mars, sinon il pourrait devenir agent libre restreint cet été… ou non restreint en 2023. OKC va matcher n’importe quelle offre ? Pas sûr. pic.twitter.com/DfKOirQVOA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022