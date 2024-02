Ce soir à partir de 19h, TrashTalk sera en live pour vous faire vivre la NBA trade deadline 2024. Parce que l’histoire, ça se vit TOUJOURS en famille.

Il va forcément se passer quelque chose. Ce sera peut-être une succession d’infos de type “Raul Neto coupé par les Bulls” ou “Shelvin Mack échangé avec Patrick Baldwin Jr.”, mais il se passera forcément quelque chose. Puis il se passer peut-être ceci :

Nan vraiment ce jour là tout a explosé pic.twitter.com/aYnsYOSaFB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2024

Quoiqu’il arrive vous l’avez compris : on vivra ça en live, ensemble, jusqu’à 21h pour la fin du bal. Pour découvrir, ensemble, la future destination d’Evan Fournier (ALLEZ !), pour découvrir, ensemble, si Zach LaVine et Dejounte Murray vont se taper pour rejoindre les Lakers, pour surveiller, ensemble, la guerre des émojis sur les réseaux, la guerre des insiders pour savoir lequel d’entre eux sera le plus prompt à dégainer les breaking news.

Rendez-vous à 19h, et soyez à l’heure !