Allez, café – le replay : James Harden aux Sixers cet été, info ou intox ?

La NBA trade deadline 2022 se rapproche à grands pas et chaque matin sera jusqu’au 10 février l’occasion de trier le vrai du faux dans le rumeur game. Aujourd’hui ? On balaie la NBA der gauche à droite, de Sacramento à Washington en passant par l’Indiana ou Atlanta, sans oublier, évidemment, notre grosse thématique du jour : James Harden !

James Harden MVP, James Harden en Playoffs, James Harden au KFC, James Harden au Hall Of Fame, James Harden au night club, James Harden à… Philadelphie ? C’est en tout cas ce qui semble non pas être dans les tuyaux mais au moins dans la tête de Daryl Morey, ancien boss de Ramesse à Houston et désormais responsable du business sportif des Sixers. Dans la tête de Daryl ? Faire gagner un titre à Philly évidemment, et si possible y parvenir grâce à une arrivée du barbu cet été, couplé au départ attendu de Ben Simmons. Un bijoutier en lieu et place d’un charpentier, deux gauchers mais un seul boucher, bref le plan parfait pour Morey et quelques semaines / mois pour mieux entourer un Joel Embiid qui ne pourra peut-être jamais faire plus que ce qu’il fait actuellement.

Le lien entre James Harden et son ancien GM donc, mais aussi les toutes dernières rumeurs, de De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton à Domantas Sabonis et Caris LeVert en passant par John Wall et Russell Westbrook, voilà ce que vous retrouverez dans votre émission du matin alors vous connaissez la technique, on se fait couler le petiit café qui va bien, on se blottit sous le plaid et on se met bien, de toute façon dehors ça caille. Allez, café !