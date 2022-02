NBA trade deadline 2022 – les dernières rumeurs : James Harden, Ben Simmons, les Celtics… ça s’agite, ça s’agite !

On y est presque. Dans moins de quatre jours, jeudi soir à 21h pour être tout à fait précis, la NBA aura claqué sur le gros gong de la trade deadline et si Adam Silver est moins gologoth que la Boule de Fort Boyard ce fameux gong va résonner très fort. Pourquoi ? Car quoiqu’il arrive ça va bouger, un peu partout, alors on vous balance sans paquet cadeau toutes les dernières rumeurs sorties ces dernières heures des 30 bureaux des franchises NBA. A table !

Bon bon bon. Nouvelle fournée de rumeurs et infos concernant la trade deadline 2022. Le tri est fait. J’envoie ça tout de suite sur Twitter, on en reparlera en direct sur Twitch dans la soirée. PS : trade deadline commentée en direct sur TrashTalk, ce jeudi 10 février à 18h30. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Sauf demande officielle de sa part, ce qui n’est pas le cas, Bradley Beal ne sera pas transféré. RDV le 1er juillet pour négocier sa prolongation de près de 250 millions de $ sur 5 ans. À surveiller : possibilité de discuter d’un sign and trade s’il voit son avenir ailleurs. pic.twitter.com/ebMQ3H2nmE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Plusieurs exécutifs affirment que les Wizards vont faire des transferts majeurs à la deadline. Objectif : rassurer Bradley Beal avant cet été. Quasiment tout le monde disponible, dans l’ordre des + mentionnés : Harrell, Dinwiddie, Hachimura, Bryant, Holiday, Avdija. pic.twitter.com/bXW4k2Rn2D — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Les Knicks sont bien intéressés par De’Aaron Fox et Jalen Brunson. Cependant, difficile de voir le moindre trade autour d’eux à la deadline. 2 dossiers à surveiller de près côté Knicks cet été, en fonction de la fin de saison (Dallas) et l’évolution du dossier Randle (Kings). pic.twitter.com/w9JKF0hSk8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Les Kings confirment qu’ils ne vont pas transférer Fox ou Haliburton à la deadline. Les contreparties ne sont pas assez intéressantes, et la valeur de Fox a sérieusement chuté cette saison. L’idée serait de le voir bien jouer en fin de saison pour revoir le dossier cet été. pic.twitter.com/8r7mn3FuO1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Monte McNair souhaite continuer à nettoyer l’effectif des joueurs issus du précédent régime (Vlade Divac). Buddy Hield et Marvin Bagley en priorité, Bagley a été discuté à Portland. Harrison Barnes et Richaun Holmes dans un second temps, pas de rush au niveau contractuel. pic.twitter.com/kdjO7WIIIP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Toronto et Chicago font partie des équipes qui ont récemment contacté les Spurs concernant Jakob Poeltl. Aucune indication que San Antonio veut se séparer de son pivot titulaire, qui est sous un excellent contrat (3 ans – 27 millions). pic.twitter.com/ZoxLM3PikJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Les Wolves continuent à suivre de près l’évolution du dossier Ben Simmons. Pas de trade majeur à venir car Sachin Gupta n’a pas envie de bousculer l’excellente dynamique à Minnesota, mais les Wolves pourraient se greffer sur un deal à plusieurs équipes cet été. À surveiller. pic.twitter.com/l3nS9Bwz5g — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Minnesota et Boston étaient récemment tout proches d’un deal incluant Malik Beasley, Josh Richardson et Aaron Nesmith mais les discussions se sont soudainement arrêtées. Les Wolves sont assez agressifs sur le dossier Beasley, qu’ils souhaiteraient inclure dans un transfert. pic.twitter.com/ivtI4HfBnn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Minnesota se serait penché sur Marcus Smart mais Boston a rapidement fermé la porte. Malik Beasley était à la base du deal, avec du pick de Draft à négocier. Boston aurait mentionné Jaden McDaniels dans les discussions, ce qui reste off-limite chez les Wolves actuellement. pic.twitter.com/hPst2LMmFg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Les Pelicans sont très actifs actuellement dans leurs discussions de transferts, afin d’améliorer leur effectif. Josh Hart, Tomas Satoransky et Jaxson Hayes en pole position. Valanciunas indispo. Les joueurs ciblés : CJ McCollum, Harrison Barnes, De’Aaron Fox et Eric Gordon. pic.twitter.com/VvsCEveeRt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Pas de transfert prévu pour John Collins à la trade deadline. Cependant, le rendez-vous est déjà pris cet été par plusieurs équipes persuadées qu’il souhaite un meilleur rôle ailleurs. Autre cible à surveiller : Clint Capela, transférable cet été avec l’émergence d’Okongwu. pic.twitter.com/YO6HD0kSWr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Plusieurs exécutifs considèrent que David Griffin est en train de jouer son poste et qu’il sera sur le siège éjectable après cette saison. Attention à de potentiels gros moves casse-gueule de sa part, afin de rassurer les propriétaires de New Orleans. pic.twitter.com/ENJmnLDJLP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Après le transfert de Powell et Covington, la Ligue surveille CJ McCollum. Le management de Portland a fait de la place dans ses finances afin de verrouiller Anfernee Simons cet été. McCollum pourrait être échangé cet semaine, ou maximum autour de la Draft 2022. It’s time. pic.twitter.com/tkRNu9uqRD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Gravement blessé, Joe Ingles a confirmé qu’il ne prendrait pas sa retraite. Plus important encore, il serait ok pour retourner à Utah sous un nouveau contrat cet été, même si le Jazz le transfère dans quelques jours à la deadline. Membre important de la culture à Utah. pic.twitter.com/5zCJl1NdUT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Dallas s’est récemment penché sur Marcus Smart et Dennis Schroder. Vu les faibles assets dont disposent les Mavs, c’est plutôt vers l’Allemand que le management pourrait se concentrer. Dalla souhaite apporter encore + de playmaking aux côtés de Brunson et Doncic. pic.twitter.com/kqlGeHi2ZN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 À l’heure actuelle, le prix pour récupérer Dennis Schroder dans un transfert serait un 2nd tour de Draft. Boston veut alléger encore plus ses finances. Cleveland surveille le dossier de près, Dallas également. Milwaukee et Chicago ont été mentionnés, moins prioritaires. pic.twitter.com/tHkf6GuxCv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Pas de transfert prévu côté Dallas incluant Jalen Brunson et Dorian Finney-Smith. Après quelques semaines d’interrogations et de discussions autour de la Ligue, les Mavs vont miser sur ces Playoffs 2022 et donner rendez-vous à leurs deux agents libres cet été. pic.twitter.com/AM3S5Q7MSD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 L’offre des Cavs est sur la table des Pacers : Ricky Rubio + 1 futur premier tour de Draft contre Caris LeVert. La balle est dans le camp des Pacers, qui vont surveiller les autres offres jusqu’au buzzer ce jeudi. Les Cavs souhaitent vraiment ajouter LeVert à leur backcourt. pic.twitter.com/VSdEl2g5dO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Houston affirme qu’il y a actuellement 2 offres sur leur table concernant Eric Gordon, et qu’elles contiennent 1 futur premier tour de Draft. Phœnix, Memphis et les Cavs à surveiller, d’autres équipes vont se ramener sur le dossier au finish. Houston fait monter le prix. pic.twitter.com/XYZI2xH6z5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Jerami Grant inquiète des équipes concernant le rôle dans lequel il se voit, celui de 1ère option offensive. Transférable, Grant est très demandé mais les équipes le veulent comme « Aaron Gordon à Denver », et pas autrement. Les Pistons vont devoir se retrousser les manches. pic.twitter.com/IXjyONbc3n — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 À confirmer dans quelques semaines, mais l’optimisme est présent à Milwaukee concernant Brook Lopez, qui pourrait rejouer avec les Bucks cette saison. Présent avec l’équipe sur leur actuel road trip, Lopez continue sa rééducation dans l’objectif d’être prêt pour les Playoffs. pic.twitter.com/dND684WHum — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Les récentes bonnes nouvelles autour de Brook Lopez n’empêchent pas les Bucks de flairer ce qu’ils peuvent avoir au poste de pivot. Donte DiVincenzo a été mentionné plus d’une fois, mais le management serait frileux à l’idée de rétrécir leurs options en sortie de banc. pic.twitter.com/lSc2AU311F — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 À l’heure actuelle, les Sixers n’envisagent aucun transfert incluant Tyrese Maxey, et Matisse Thybulle est considéré comme « quasi-intouchable ». Dossier Harden à surveiller évidemment, mais le management de Philly ne veut pas se séparer de ses 2 jeunes phénomènes. pic.twitter.com/U76JJnrCGV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Malgré la récente bonne forme des Hawks, Danilo Gallinari est à surveiller cette semaine. Toronto et Indiana se sont manifestés à Atlanta, l’un pour renforcer son banc et l’autre pour réduire les dépenses : Gallo n’a que 5 millions garantis la saison prochaine, au lieu de 20. pic.twitter.com/KWpc7oRWy0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Les Suns reçoivent plusieurs appels concernant Jalen Smith. Les Pistons se sont montrés agressifs en incluant notamment Rodney McGruder dans les discussions. Smith est agent libre restreint cet été, une équipe souhaite avoir ses droits et Phœnix veut booster ses arrières. pic.twitter.com/vAGr6hJoXC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Plusieurs exécutifs au sein de la Ligue pensent que les Nets pourraient récupérer Kyrie Irving à 100% d’ici les Playoffs. La situation sanitaire n’a pas changé à New York, mais l’évolution de la pandémie pourrait permettre à Kyrie de rejouer à domicile pendant les Playoffs. pic.twitter.com/b5ARCbQzYv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

🚨 Julius Randle est désormais contractuellement transférable, cependant les Knicks n’ont pas prévu de s’en séparer prochainement. Le management surveille la situation pour la 2ème partie de saison et une update sera faite cet été, pour voir s’il faut vraiment transférer Julius. pic.twitter.com/FEvJlRWcZQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022