Trade deadline, le point sur les dernières rumeurs : Ben Simmons, les Pacers, De’Aaron Fox, James Harden… ça s’agite en coulisses !

Cette saison la trade deadline est prévue pour le 10 février, et les 30 franchises de NBA sont déjà sur le pont pour rendre leurs équipes plus compétitives dans la deuxième partie de saison. Les rumeurs, les on-dit, le bullshit aussi, on a essayé de trier tout ça et on vous envoie les dernières infos les plus chaudes !

# Pacers

🚨 Un transfert de Caris LeVert d’ici le 10 février prochain, c’est quasi certain. Il faudrait vraiment un gros changement de scénario pour le voir encore aux Pacers le 11 février, il sera très probablement le premier joueur d’Indiana à partir. La question c’est : qui en veut ? pic.twitter.com/0PW2GyLCcp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

🚨 Myles Turner continue d’attirer les regards avec trois équipes en pôle position : Hornets, Lakers et Knicks. New York pourrait accentuer ses conversations dans les prochaines semaines, si ça se reprend pas en défense l’option deviendra sérieuse. Surprise du chef : les Bucks. pic.twitter.com/upQtRnMJdk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

🚨 Domantas Sabonis n’a pas demandé de transfert, mais au sein de la Ligue il y a commun accord sur le template de deal à créer pour le récupérer d’Indiana : un deal « à la Vucevic » à Orlando. Chicago avait envoyé Wendell Carter Jr, Otto Porter et 2 futurs 1er tour de Draft. pic.twitter.com/I6xL0EYHaj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Bradley Beal, article détaillé juste ici

🚨 Si les GM de NBA adorent son talent, Bradley Beal fait flipper beaucoup de franchises en ce moment autour de cette question : Est-ce qu’il vaut 235 millions de dollars sur 5 ans ? C’est le max que Beal peut toucher cet été, et son agent laisse entendre qu’il ira vers ce max. pic.twitter.com/cgl2AcNIOv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Sixers

🚨 Il y a une certaine crainte à Philly du fait de voir la franchise se reposer sur les exploits de Joel Embiid en ce moment. Niveau MVP, tout ça pour arracher le Playin Tournament ? Saison gâchée ? Cette réalité pourrait potentiellement faire accélérer le dossier Ben Simmons. pic.twitter.com/RjBuvVC4Xb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Cavs

🚨 Les Cavs, qui viennent de perdre Ricky Rubio pour le reste de la saison, sont en effet intéressés par Ben Simmons. La blessure de Rubio pourrait accélérer les choses, le management de Cleveland veut les Playoffs et a la base pour y arriver. Faut-il absolument récupérer Ben ? pic.twitter.com/C5jIY48JZh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Ben Simmons et les Blazers

🚨 Actuellement, le potentiel package le plus intéressant pour un trade de Ben Simmons serait autour de CJ McCollum. Rien de plus « valuable » jusqu’ici. Est-ce que ça fera bouger Daryl Morey ? Ou est-ce qu’on se donne RDV cet été pour un meilleur trade ? C’est tout le débat. pic.twitter.com/KYNSiOCH4r — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# De’Aaron Fox et les Sixers

🚨 Il y a eu un intérêt de Philly pour De’Aaron Fox pendant un moment, mais un débat anime les coulisses des Sixers. Est-ce que Fox est une immense upgrade à la place de Tyrese Maxey, révélation cette saison ? Et est-ce que récupérer De’Aaron ferait de Philly un contender ? pic.twitter.com/3lYr7b0TVH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Terrence Ross

🚨 Terrence Ross est bien disponible d’ici le 10 février, et le prix commence à circuler dans les coulisses de la Ligue : 2 second tour de Draft. Comme Evan Fournier l’an dernier, marchandé à Boston à la deadline. pic.twitter.com/nxJzg9U0Pe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Rockets

🚨 Hormis Jean Wall (intransférable), les priorités de transferts restent les mêmes côté Rockets : Eric Gordon et Christian Wood. Un garçon en plus à surveiller, Daniel Theis. Contrat hyper facile à déplacer, et vétéran dont l’image reste très appréciée en NBA après Boston. pic.twitter.com/PJO31BoZs9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Lakers

🚨 Talen Horton Tucker ne peut être transféré qu’à partir du 15 janvier, Kendrick Nunn déjà transférable contractuellement. Les Lakers ont donc ces options, mais une réalité demeure : le management souhaite voir l’équipe jouer ensemble, trop de blessures jusqu’ici pour jauger. pic.twitter.com/yNZ3fFgZyK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Pistons

🚨 Jerami Grant transférable, a été mentionné côté Lakers contre une base incluant Talen Horton Tucker. Autre joueur des Pistons à surveiller, Kelly Olynyk. Vétéran solide qui pourrait aider un contender, et Détroit récupérerait un beau package / pick de Draft en échange. pic.twitter.com/N05f0VhRkQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Klay Thompson

🚨 Pas de mouvement majeur prévu côté Warriors, malgré des rumeurs récentes autour de Myles Turner. Pas dans les habitudes de Bob Myers de trade en cours de saison, le management de Golden State est focus sur une addition : le retour à 100% de Klay Thompson sur les terrains. pic.twitter.com/GzDR335fvx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Suns

🚨 Un package commence à circuler sérieusement dans les coulisses, en provenance de Phœnix : Dario Saric + Jalen Smith + 1 tour de Draft. Les Suns jouent le titre et veulent se renforcer avant le 10 février prochain, idéalement au poste 4. Thaddeus Young en option, toujours. pic.twitter.com/llQOyL731S — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Nets

🚨 Beaucoup d’observateurs suivent avec attention les Nets en amont de la trade deadline 2021. Une trade exception de près de 20 millions de dollars + Nic Claxton agent libre restreint + Joe Harris discuté ? Brooklyn pourrait frapper fort d’ici 5 semaines sur le marché, poste 5. pic.twitter.com/lFBQokVTQR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Blazers

🚨 Portland veut renforcer l’effectif autour de Damian Lillard, mais Portland veut aussi passer sous la barre de la taxe : Jusuf Nurkic et Robert Covington visés en 1er. Si Larry Nance Jr attire beaucoup de franchises, les Blazers voudraient déjà transférer ces deux vétérans. pic.twitter.com/B6o75LBwze — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# James Harden

🚨 L’extension de James Harden ferait discuter beaucoup de monde en ce moment. Éligible à une extension de 227 millions sur 4 ans (!), certaines franchises se demandent si (1) il demandera ce prix et (2) les Nets accepteront de dépenser cela. Pas de crainte, mais à surveiller. pic.twitter.com/z00hEwy1kI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

C’est tout pour aujourd’hui et comme dirait l’autre c’est déjà pas mal, alors restez connectés H24 car notre bonne vieille NBA pourrait bien devenir folle dans les prochaines semaines. On parie ?