Isaiah Thomas croit encore en ses rêves et investit dans une caravane : nouveau campement installé, bienvenue à Dallas !

Nouvelle vague de Covid pour une nouvelle vie, et le lutin Isaiah Thomas devient nomade pour se donner une chance de rejouer en NBA de manière plus pérenne. Mais bon Dieu, à un moment donné faudrait peut-être commencer à rentrer des shoots et gagner des matchs.

Ce qui se passe à Dallas en ce moment est un peu méta. Les Mavericks n’ont pas été épargnés par la crise sanitaire avec Luka Doncic, Trey Burke, Tim Hardaway Jr. ou encore Maxi Kleber dans le protocole Covid depuis plusieurs jours. Du coup, petit appel à Brandon Knight pour lui dire qu’on lui paye dix jours de basket à Dallas. Sauf que… vous le sentez venir… qui est entré dans le protocole Covid hier soir à quelques heures du match contre les Kings…? Brandon Knight bien évidemment. Du coup, réunion de crise à Dallas, il fallait de toute urgence trouver un guard en remplaçant de notre Frank Ntilikina national qui startait une nouvelle fois à la mène. Alors qui de mieux pour le faire… qu’Isaiah Thomas. Si le lutin néo-romanichel n’est pas des plus fiables au shoot en ce moment, on sait en revanche qu’on pourra toujours compter sur lui lorsqu’il faudra répondre présent pour venir gratter quelques minutes dans la Grande Ligue, lui qui souhaite a tous prix prouver qu’il mérite sa place en NBA. Les fan d’IT pourront donc profiter du meneur en regardant les Mavericks durant les dix prochains jours en attendant de connaître la prochaine équipe qui fera appel à lui. Et vu la situation sanitaire on se dit que le lutin nomade n’a pas finit d’errer.

Sitôt appelé, sitôt sur le parquet. A l’image de Greg Monroe il y a trois jours, on a appris dans le même temps que les Mavs avaient fait appel au petitou et que ce dernier serait sur la feuille de match de la rencontre du soir contre les Kings. Dès la fin du premier quart IT plantait d’ailleurs son premier pull-up mid-range sous le maillot de Dallas, pour notre plus grand plaisir. Lui qui a marqué 6 points et donné 4 assists cette nuit n’a pourtant pas franchement convaincu par sa prestation hier soir, avec des pourcentages toujours approximatifs (37,5 % au tir dont un vilain 0/3 depuis le parking de la caravane). Mais c’est surtout une nouvelle défaite – au buzzer celle-ci, mais une défaite quand même – qui fait tâche. Le bilan d’IT, qui a pour objectif de reconquérir les parquets NBA, est pour l’instant de cinq défaites en cinq matchs à 8,6 points, 2 passes dé et à 32 % au tir. Match retour contre les Kings ce vendredi soir à minuit, toujours contre la franchise avec qui son histoire avait commencé il y a dix ans, une chance pour Isaiah de s’avérer plus convaincant ?

Voyage, voyage, mais jamais ne revient disait Desirless… On souhaite un tout autre destin à l’ex-King of the Fourth devenu manouche, pourtant dès vendredi prochain il faudra déjà ranger le bandeau, plier bagages et rendre le maillot pour repartir sur les routes en attendant le prochain stop.