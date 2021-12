Kenneth Faried de retour en G League avec les Grand Rapids Drive : en ce moment la NBA rappelle ses ex, alors Kenneth lui a laissé son 06

Entre les blessures et le protocole Covid qui déciment la NBA de ses joueurs on est vite perdu quand on regarde les rosters NBA actuels. Devant une feuille de statistiques de la fin du mois de décembre, quelqu’un qui n’aurait pas trop suivi l’actualité pourrait même facilement croire qu’il s’est trompé d’époque…

On finit donc cette année 2021 sur l’air du refrain de « ça s’en va et ça revient », l’occasion de vous rappeler que le titre de cette chanson est bien « chanson populaire », parce qu’une petite leçon de variette ne fait jamais de mal. Les équipes sont ainsi totalement dépassées par la vague épidémique actuelle qui dicte tous les jours un peu plus qui jouera ou qui ne jouera pas. Certaines sont totalement décimées par le protocole Covid, à l’image des Celtics d’un Jaylen Brown qui semblait bien seul cette nuit face aux Clippers, à l’image des galères des Mavs pour trouver un back-up à Frank Ntilikina à la mène, à l’image pour finir de certaines franchises qui ne peuvent même pas jouer leurs matchs. Afin de pouvoir continuer à jouer, les équipes font donc appel – entre autres – à un florilège de vieux briscards de la NBA, à la carrière plus ou moins remplie, mais qu’on ne pensait pas forcément revoir fouler un parquet NBA. La fin d’année est souvent une période de nostalgie et la NBA respecte donc très bien le thème cette saison puisqu’on assiste à des comebacks qui nous rappellent parfois aux bons souvenirs… d’autres époques. C’est par exemple le cas de l’inoubliable Lance Stephenson, qui a signé un contrat avec Atlanta et dont le retour n’est pas sans nous rappeler quelques sifflements aux oreilles de LeBron. Pour être plus exhaustif sur la liste des anciens on peut également parler des retours d’Isaiah Thomas, de Joe Johsnon ou encore de Greg Monroe, la NBA de notre jeunesse t’sais.

Un certain nombre d’anciens joueurs ont donc senti le filon et ils veulent maintenant aller chercher le gros magot, avec à la clé un petit contrat de 10 jours qui ne mange pas de pain et surtout la possibilité de rêver d’un retour officiel dans la Grande Ligue. Parmi eux c’est aujourd’hui au tour de Kenneth Faried, machine à highlights des Nuggets de 2011 à 2018 également passé par les Nets et les Rockets avant de se perdre en Chine et en Euroligue, qui souhaite faire son grand retour. Kenneth vient de signer un contrat avec les Grand Rapids Drive avec l’idée, on imagine bien, de retourner en NBA asap, comme disent les d’jeuns et les mecs qui bossent en start-up. Celui que l’on surnomme Manimal n’en n’est pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà essayé de se faire remarquer cet été avec l’équipe de Summer League des Blazers, et Kenneth semble en bonne voie car la franchise de G League affiliée aux Nuggets semble actuellement être la voie royale pour obtenir un contrat de 10 jours dans une franchise NBA puisque Lance Stephenson et Isaiah Thomas sont passés par là avant de sauter le pas. Malgré un passage de qualité médiocre en Euroligue on se dit que Kenneth pourrait apporter du hustle et son expérience dans une équipe NBA pour quelques jours – à l’image de ce que fait très bien un Greg Monroe aux Wolves en ce moment, en mois aérien bien sûr.

La ligue ressemble un peu à un grand jeu de chaises musicales en ce moment et on se dit que tout le monde à sa chance pour choper un petit contrat. Si les places restent limitées on conseille quand même à Kenneth de rester prêt car il ne devrait plus trop tarder avant d’entendre la doucereuse voix d’un GM NBA dans le conduit de son téléphone. Jump Manimal, jump.