En recherche de temps de jeu du côté du Thunder, Olivier Sarr doit pour l’instant se contenter de minutes en G League, et le Frenchy fait tout pour que ses dirigeants remarquent ses performances.

Avec le double-double colossal qu’il a posé cette nuit, cela devrait être chose faite pour le grand frère d’Alexandre. Face au Birmingham Squadron, l’équipe affiliée aux New Orleans Pelicans, Sarr a envoyé 22 points à 6/12 aux tirs, mais surtout 26 (vingt-six) rebonds, dont 11 offensifs ! C’est évidemment son record en carrière et il est même passé à une petite unité du record de la franchise. Dans son sillage, le Blue d’OKC est à 8-2 sur les dix derniers matchs et a un bilan total de 19 victoires pour 13 défaites.

22 PTS ⚡️ 26 REB ⚡️ 11 OREB@okcthunder two-way signee Olivier Sarr posted an INSANE double-double to lead the @okcblue to victory! His 26 boards is a career-high and was one short of tying the franchise’s all-time record. pic.twitter.com/PYTqH0h4sl

— NBA G League (@nbagleague) March 27, 2024

Une ligne de stats bien garnie pour Olivier Sarr donc, qui a grandement contribué à ce succès 115 à 99. Ousmane Dieng n’est pas en reste et envoie un quasi triple-double avec 14 points à 6/11 aux tirs, 11 rebonds et 9 passes. Une bien bonne soirée pour les Français à OKC donc.

Pour la petite histoire, Sarr n’est pas le seul à avoir envoyé 26 rebonds cette nuit en G-League. Oscar Tshiebwe l’a fait avec les Indiana Mad Ands, ou plutôt refait, puisque c’est son septième match à au moins 20 points et 20 rebonds dans l’antichambre de la NBA. Vous vous souvenez probablement de lui pour avoir été bien malgré lui au cœur d’un quiproquo concernant le ballon du match dont il s’était emparé au détriment de Giannis face aux Bucks. Il n’est pas vraiment revenu se faire une place en NBA, mail il cartonne en G League, tout comme Olivier Sarr donc, en attendant de voir son frère Alexandre être possiblement choisi en premier à la prochaine Draft. Une famille en or.