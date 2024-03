Les Wizards resteront au centre-ville de Washington jusqu’à 2050 minimum. Le deal vient d’être signé entre le proprio des Wizards Ted Leonsis et la maire de Washington Muriel Bowser (on est sur le blaze de l’année) après qu’une tentative de déménagement en Virginie ait échouée.

Le proprio des Wizards et des Capitals (franchise de hockey sur glace) avait bien tenté de faire construire une nouvelle salle en Virginie, mais la procédure administrative n’avait pas été concluante. L’avenir de Bilal Coulibaly se fera bien au sein de la capitale des Etats-Unis. Les Wizards resteront bien à Washington pendant encore un bon moment, et la maire de Washington Muriel Bowser (rien à voir avec le roi des Koopas) s’en est félicitée :

“Nous sommes l’actuelle et la future maison des Washington Capitols et des Washington Wizards”.

The Capitals and Wizards’ bid to move to Alexandria, VA has fallen through.

Both teams will remain in D.C., with a $515 million deal in the works to renovate Capital One Arena. pic.twitter.com/CBJCtLfIo9

— Sportsnet (@Sportsnet) March 27, 2024



La société du propriétaire Ted Leonsis, Monumental Sports and Entertainment devrait recevoir 500 millions de dollars pour rénover la Capital One Arena qui en a bien besoin avec ses casiers à 15 balles la soirée, on est où là . Leonsis avait été très critiqué pour avoir voulu déplacer la franchise à quelques kilomètres de Washington. Il a déclaré qu’il considérait le district de Washington, la banlieue du Maryland et de la Virginie comme “une seule et unique communauté”.

Pas de déménagement pour les Wizards qui restent à DC pour encore une trentaine d’années. Certainement pas une issue qui rentrait dans les plans du propriétaire Ted Leonsis, mais une décision qui va ravir les fans de Washington.