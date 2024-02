Les trades s’enchaînent de tous les côtés et c’est désormais aux Mavs de bouger leurs pions. Dallas met la main sur Daniel Gafford et renforce un peu plus sa raquette. Une bonne pioche pour la franchise texane.

On commence par les détails du deal, révélés par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Dallas récupère : Daniel Gafford

Washington récupère : Richaun Holmes (+ pick de draft dont le détail n’est pas encore révélé)

The Washington Wizards are nearing a deal to send Daniel Gafford to the Dallas Mavericks for Richaun Holmes and draft compensation, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

Du côté de Dallas, on récupère un solide intérieur qui va parfaitement compléter Dereck Lively II au poste 5. Gros rebondeur, solide défenseur et protecteur de cercle, Daniel Gafford va faire du bien aux Mavs. Il devrait se régaler sur pick and roll avec Luka Doncic.

Pour les Wizards, c’est un poil plus surprenant car ils perdent un joueur qui n’était pas vieux (25 ans) et qui aurait pu faire partie du nouveau projet. Surtout que Richaun Holmes n’incarne pas l’avenir (30 ans) et il a en plus une player option pour la saison prochaine, ce qui veut dire pas d’économie à court terme. On imagine que le ou les picks récupérés aideront la fanbase de Washington à digérer un peu le départ de l’un de leurs chouchous. Selon Marc Stein, les Mavs sont toujours en train de bosser pour trouver le capital Draft à envoyer à D.C.. A suivre donc.

The Mavericks are in the process of trying to acquire the needed draft compensation to furnish Washington to complete its pending deal to acquire Wizards center Daniel Gafford for Richaun Holmes, league sources say.

More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 8, 2024

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN