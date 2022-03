La course aux Playoffs : la belle opération de la nuit pour les Bulls, logique car le GOAT Alex Caruso a fait son grand retour

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un mois tout pile de la postseason !

Les résultats de la nuit

Heat – Wolves : 104-113

Bulls – Cavaliers : 101-91

Spurs – Pacers : 108-119

Warriors – Bucks : 122-109

Nuggets – Raptors : 115-127

Jazz – Kings : 134-125

Blazers – Wizards : 127-118

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Bulls, Wolves et Raptors : cette nuit les Bulls ont enfin retrouvé leur chauve sûr en la personne d’Alex Caruso, deux mois après sa rencontre inopportune avec Grayson Allen. Zach LaVine était absent mais le trio DeRozan / Vucevic / Dosunmu a fait le taf face à des Cavs qui manquent un peu de souffle en ce moment. Les Bulls se maintiennent dans le Top 4 et attendent désormais le retour de Lonzo Ball, alors que l’autre grosse opération de la nuit est à mettre au crédit des Wolves, superbes vainqueurs du Heat, à Miami et en back-to-back. Couplée à la défaite des Nuggets cette win permet aux Wolves de rêver plus haut, à la sixième place de Denver notamment, voire plus si affinités soyons fous. Big up également aux Raptors et à leur victoire face aux Nuggets justement, grâce à un duo Pascal Siakam / Scottie Barnes tranchant à souhait. Des Raptors qui continuent de mettre la pression sur la sixième place des Cavs, parce que tout est lié ma bonne dame.

Mauvaise opération du jour – Nuggets, Cavs, Bucks et Wizards : on en a parlé à l’instant, les Nuggets et les Cavs se voient désormais menacés et devront réagir rapidement, alors que les Bucks ont laissé passer la win face aux Warriors, alors que les Wizards ont prouvé de manière officielle qu’ils n’avaient rien à foutre en Playoffs cette saison après une défaite honteuse contre les Blazers.

Les affiches de la nuit prochaine

18h : Nets – Knicks

– 20h : Pistons – Clippers

20h30 : Celtics – Mavericks

– 23h : Magic – Sixers

0h : Hawks – Pacers

– Pacers 0h : Pelicans – Rockets

– Rockets 0h : Thunder – Grizzlies

2h : Suns – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans