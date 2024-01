Malgré la nouvelle absence de Joel Embiid (et de Kelly Oubre Jr.), les Sixers ont mis +20 aux Kings cette nuit. L’un des hommes forts de la victoire ? Nicolas Batum, qui a été tout simplement parfait.

25 minutes de jeu, 14 points – 5 rebonds – 3 passes, 5/5 au tir dont 4/4 de loin et 0 perte de balle.

Voici donc les stats de Nicolas Batum cette nuit contre Sacramento. Difficile de faire plus propre. Derrière un très grand Tobias Harris et les 21 points de Tyrese Maxey, Nico a parfaitement rempli son rôle pour aider Philly à relancer la machine après trois défaites de suite. Une performance qui symbolise bien la belle intégration de Batum chez les Sixers, lui qui fait vraiment le taf depuis son transfert en novembre dernier. En 23 matchs dont 19 comme titulaire, Batman tourne à 54% au tir dont 48% du parking pour 6 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne en 25 minutes.

Adresse, polyvalence, efficacité, exactement ce que recherchaient les Sixers.