Nicolas Batum est un professionnel ultime, peu de monde en doutait. Le Français l’a encore prouvé en réalisant une très belle première lors de la victoire des Philadelphia Sixers contre les Washington Wizards 146-128, peu de temps après avoir rejoint sa nouvelle équipe.

Après son transfert à Philadelphie contre James Harden (car oui, ce sont des joueurs de même calibre), Nicolas Batum a un peu tardé à rejoindre sa nouvelle équipe. Le Français a dû gérer un problème familial important comme il l’a confié au micro de Keith Pompey, reporter des Sixers.

#Sixers forward Nic Batum sets the record straight. He was away from the team because of “very bad situation family wise to handle.” He said “I don’t consider retirement. I don’t know where that [came] from.” pic.twitter.com/Em4clBRy4b

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) November 6, 2023

Mais lorsqu’il a enfin pu se rendre auprès de ses nouveaux coéquipiers, Batman était déjà prêt à servir. En sept minutes sur le parquet face à Washington, l’ailier avait déjà cumulé 11 points à 4/5 au tir. Dans son style si caractéristique, l’une des gâchettes les plus rapides de la Ligue n’a pas tardé à régler la mire. Un tir du parking dans le corner droit, un autre en tête de raquette et Batum avait déjà fait comprendre à Nick Nurse ce qu’il pouvait apporter à son équipe.

first bucket as a Sixer: ☑️ pic.twitter.com/zlldJOriWm

— Philadelphia 76ers (@sixers) November 7, 2023

THREE FOR THREE FROM THREE!

cc: @nicolas88batum pic.twitter.com/aJlDBLW7Qz

— Philadelphia 76ers (@sixers) November 7, 2023

Batum n’a néanmoins pas seulement sévit derrière l’arc puisque, très investi ballon en main en première mi-temps, il a facilité le jeu pour ses coéquipiers, permettant à Patrick Beverley ou encore Jaden Springer de parfaitement s’exprimer.

Et même si ses statistiques n’ont pas bougé en deuxième mi-temps, les Sixers étant trop occupés à nourrir la bête Embiid, Batum a continuer à avoir un impact positif lorsqu’il était sur le terrain. Preuve en est, en 17 minutes sur le parquet, l’ancien des Clippers a obtenu le meilleur +/- de la rencontre : +30.

Magnifique première donc pour Nico Batum, qui aura l’occasion de parfaire son association avec Joel Embiid en vu des Jeux Olympiques de Paris dès mercredi face aux Boston Celtics.

Source texte : Keith Pompey