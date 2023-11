Sacré choc cette nuit à Miami, entre deux équipes possédant comme point commun le besoin de se rassurer après une entame de régulière assez inégale. Des Lakers incapables de gagner à l’extérieur et faisant face à une sacrée LeBron dépendance, et le Heat, finalistes NBA en titre mais dont on peinerait à croire qu’ils ont disputé les Playoffs la saison passée au vu de leurs résultats actuels. Alors qui s’en est le mieux sorti ? Oh, vous le savez probablement déjà.

Le Heat avait besoin de gagner. Gagner face à une autre équipe que les Wizards, gagner contre une vraie équipe de basket. Bien que toujours privés de Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura et Gabe Vincent, les Lakers représentaient ainsi un sympathique défi pour les hommes d’Erik Spoelstra, et notamment pour… Bam Adebayo, probablement très chaud à l’idée de se frotter à Anthony Davis. Pourquoi ? Car AD semble être aujourd’hui l’un des principaux concurrents de Bam dans la course de sa vie, la quête de son Graal, le trophée de Défenseur de l’année.

Et bien sachez-le, cette nuit Bam Adebayo a non seulement marqué des points dans la course au DPOY, mais il en a également marqué dans la course au statut de franchise player de son équipe. Jimmy Butler préfère se concentrer sur le dernier album de Jenna Lee ? Pas de problème, Bam Edrice gère la boutique de main de maître.

On exagère évidemment, Jimmy Butler a quand même claqué 28 points et 6 passes à 9/15 au tir et 7/7 aux lancers cette nuit, mais celui qui a crevé l’écran face aux Lakers c’est bien le pivot de South Beach. Un premier quart-temps énorme avec AD en bugne à bugne, AD qui se blessera ensuite et qui ne rejouera pas de la deuxième mi-temps, cette absence participant donc logiquement à la fin de la démo d’Adebayo.

22 points

20 rebonds

10 passes

2 contres

2 interceptions

Match complet et impérial de Bam Adebayo face aux Lakers. pic.twitter.com/cDWUgaKICR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023

22 points, 20 rebonds, 10 passes, 2 interceptions, 2 contres. Impérial dans la raquette, impérial dans son rôle de point center à la Joakim Noah pouvant shooter, et pour contrer le gros match du duo de All-Stars floridiens il aura fallu un Austin Reaves inspiré et, une fois de plus, un LeBron James qui sent l’odeur du sang et qui voit rouge en fin de match. Une fin de match que l’on qualifiera d’ailleurs de rocambolesque pour les Lakers, ces derniers préférant trouver un shooteur à 3-points sur leur dernière possession alors qu’ils étaient menés d’un point seulement. La spéciale LeBron, trop altruiste alors qu’il avait sans doute les moyens d’aller terminer ça comme un boss.

La dernière possession du match Heat – Lakers, avec 1 point de retard pour Los Angeles… pic.twitter.com/CjldzppJy8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023

Le héros de la nuit s’appelle donc Bam Adebayo, à créditer d’une perf énorme face à un concurrent sérieux. Une perf qu’il faudra rééditer dès mercredi face à… deux autres féroces défenseurs en quête de victoires : Marcus Smart et Jaren Jackson Jr. !