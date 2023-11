Anthony Edwards a montré cette nuit toute l’étendue de ses progrès pour permettre aux Minnesota Timberwolves d’infliger aux Boston Celtics leur première défaite de la saison, 114-109. Du scoring à la pelle, mais aussi de la distribution et une gestion parfaite du money time ET de son foul trouble, Ant devient un franchise player complet et ça fait PEUR.

Après avoir infligé aux Denver Nuggets leur première défaite de la saison mercredi dernier, les Minnesota Timberwolves confirment leur tendance à couper les têtes des meilleurs équipes de la Ligue en s’imposant 114-109 en prolongation face à Boston.

La rencontre a été serrée tout du long, et pendant trois quarts-temps Anthony Edwards et Jayson Tatum se sont échangés les paniers comme Felix et Alexis Lebrun s’échangent les coups droits gagnants dans le garage familial. Alors, lorsqu’à huit minutes de la fin du match le franchise player des Wolves et Karl-Anthony Towns sont tous les deux en danger d’exclusion avec cinq fautes dans la besace, on a bien envie de vendre la peau du loup avant de l’avoir empaillé.

Mais Anthony Edwards entre dans sa quatrième saison en NBA et commence à gagner en expérience. Impeccable en défense, il distribue les caviars de l’autre côté du terrain en servant notamment Jaden McDaniels derrière l’arc à deux reprises, afin de maintenir Minnesota dans le match. Côté Celtics, Joe Mazzulla a des lunettes plus lumineuses que ses systèmes de fin de match et compte sur du hero-ball de ses deux stars pour s’en sortir. Malheureusement, le ballon de la gagne tombera dans les mains de Jaylen Brown et pas de Jayson Tatum ; de ce fait le match part en prolongation.

Lors de l’overtime, Ant décide d’arrêter de faire des passes, parce qu’il ne faut pas déconner non plus, et enchaîne les paniers plus difficiles les uns que les autres. Neuf points en cinq minutes pour amener son équipe à la victoire, dans une ambiance de folie.

Lors de son interview de fin de match, des chants “MVP, MVP” descendent des gradins, et cela ne paraît même pas si fou. Une pépite est née dans le Minnesota, version moderne de la ruée vers l’or.

38 points

9 rebonds

7 passes

15/25 au tir

Money time de MALADE

Défense XXL sur Jayson Tatum

38 points, 9 rebonds et 7 passes décisives pour aller chercher la victoire contre la meilleure équipe de la Ligue en ce début de saison ? Anthony Edwards a sorti le genre de performance qui fait changer un joueur de statut, le genre de performance qui fait changer une franchise de stature ?