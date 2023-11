Réussir à être le meilleur scoreur d’un match de basket auquel participent Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ou encore Mikal Bridges ? Deal. Gagner ce match et rentrer heureux à la baraque ? Raté.

Il est l’une des plus grandes “anomalies” de cette NBA, anomalie dans le sens difficile à classer, dans le sens “est-ce que c’est prime Gilbert Arenas ou prime Nick Young ?”. Et bien figurez-vous que Cam Thomas, arrière des Nets capable d’en planter 35 tous les soirs, pourrait commencer, littéralement,… à en planter 35 tous les soirs.

45 cette nuit face aux Bucks, même pas son record en carrière puisqu’il avait sévèrement convulsé au mois de février 2023 en enchainant 44, 47 et 43 points en quatre jours, cette phrase est tout bonnement indécente. 45 points donc, le statut de leader offensif de cette drôle d’équipe des Nets, sans intérieur si ce n’est le “déni de pivot” Ben Simmons (2 points et 15 rebonds cette nuit), mais malheureusement… une défaite, parce que quand même, en face c’était pas des peintres, ça c’est de l’analyse.

Cam Thomas was scorching in Brooklyn against the Bucks 🔥

45 PTS

6 3PM

51% FG pic.twitter.com/zI4dLmDjSJ

— NBA (@NBA) November 7, 2023



Une soirée qui aurait pu finir en feu d’artifice au Barclays Center mais qui a donc fini en feu d’artifesse, quel humour, quand Giannis Antetokounmpo a lâché le spin-move de la soirée et, surtout, quand Dorian Finney-Smith nous a gratifié d’un refus de jeu que n’aurait pas renié… son coéquipier Ben Simmons en 2021.

Giannis Antetokounmpo was dominant in the @Bucks win in Brooklyn 💪

36 PTS

12 REB

2 BLK pic.twitter.com/modpw46MPk

— NBA (@NBA) November 7, 2023



Au final les lieutenants de Giannis auront été moins productifs que le lieutenant de Cam Thomas (31 points de Mikal Bridges et désolé pour cette phrase), mais ils auront été… plus nombreux. Un Damian Lillard maladroit (5/15), mais Khris Middleton, Jae Crowder, Bobby Portis et Pat Connaughton au rapport, c’en était trop pour Cam Thomas et sa bande !