C’était le premier match de cette longue nuit de NBA, et ce fut la première belle surprise. Pendant que Stephen Curry posait une mixtape de plus, Killian Hayes a enfin lâché un match référence, comme quoi l’adage “croyez en vos rêves” fonctionne toujours en 2023.

On est un peu méchant, mais vous nous connaissez un peu, l’ambiance ici reste bon enfant. Ce qu’on peut dire de ce match entre les Warriors et les Pistons, ? C’est que 1) ces Pistons justement, ils sont vraiment intéressants et méritent qu’on y revienne à chaque match depuis le début de saison. Puis 2) que malgré la défaite face à des Warriors de toute manière plus solides, les raisons de kiffer ce début de saison sont nombreuses dans le Michigan.

Cade Cunningham en mode patron, Ausar Thompson et Jalen Duren c’est très sympa, Marcus Sasser la bonne surprise, et donc hier… Killian Hayes, sorti de sa boîte après un début de saison mi-figue mi-crottin.

En effet, pendant que Steph Curry en collait 20 à la défense des Pistons dès le premier quart-temps, celui qui challengeait le Chef c’était bien lui, Killian, toujours titulaire et qui avait cette fois-ci décidé de prouver à son coach Monty Williams qu’il avait raison de lui faire confiance depuis le début de saison, malgré quelques soirées suite auxquelles d’autres n’auraient pas survécu.

Un très bon premier quart temps de Killian Hayes, ce qui fait plaisir vu les critiques – souvent justifiées – qui sont tombées sur ce début de saison.

Sasser a super bien joué récemment à Détroit, y’a de la concurrence sur le poste de meneur donc faut tout de suite performer.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023



Un début de match canon, et par la suite un vrai sans-faute, le premier cette saison. Dans l’attitude, dans ses choix, en défense sur Jonathan Kuminga comme en attaque en tout début de match, et l’impression que quand Killian est en confiance c’est un tout autre joueur qui prend possession de son corps. Au final ? 21 points à 8/12 au tir dont 3/4 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 7 passes, 1 steal et 1 contre en 34 minutes. Désolé Jaden Ivey, mais la place de meneur titulaire ce ne sera pas pour demain.

19 points et 8 passes décisives pour Killian Hayes ce soir. Clutch avec son dernier jumper. Superbe match pour lui, quelle que soit l’issue finale.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023



A l’issue du match et au micro d’ESPN, Stephen Curry dira de son jeune adversaire français qu’il est l’avenir de la Ligue à son poste, ceci est complètement faux mais avouez que ça aurait été très stylé. Le prochain rendez-vous pour le Kiki nouveau ? Mercredi soir à Milwaukee, pour montrer, une fois de plus, qu’il est à sa place dans le cinq de départ des Detroit Pistons.