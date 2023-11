Les Denver Nuggets se sont imposés 134-116 sur leur parquet face aux New Orleans Pelicans, malgré l’absence de Jamal Murray. Le tout grâce à un Nikola Jokic monstrueux et bien épaulé par… Julian Strawther, entre autres.

Troisième triple-double de la saison pour Nikola Jokic et septième victoire pour les Denver Nuggets contre les New Orleans Pelicans. La saison des champions en titre et du dernier MVP des finales commence comme la dernière s’était terminée : en dominant.

Juste une soirée de plus au boulot pour Nikola Jokic :

35 points

14 rebonds

12 passes

Désormais 4ème all time en triple doubles réussis en carrière.

Nouvelle victoire des Nuggets, il aura fallu cravacher face aux Pélicans. pic.twitter.com/EtWWij02cE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2023



Le Serbe est d’ailleurs devenu après cette rencontre, le quatrième joueur de l’histoire ayant réalisé le plus de triple-doubles dépassant Jason Kidd et LeBron James.

Congrats to Nikola Jokic of the @nuggets for moving to 4th all-time in regular season triple-doubles! pic.twitter.com/15OtsYSlC9

— NBA (@NBA) November 7, 2023

On ne va pas trouver une manière novatrice de décrire la rencontre ou le style de jeu de Nikola Jokic. C’est assez simple, tous les deux jours en moyenne, il se pointe, joue à deux à l’heure et apprend le basket à l’équipe adverse. Ce lundi les jeunes Pelicans se sont à leur tour pris les ailes dans le jockey de Sombor. 35/14/12, ce n’est pas le quinté joué par l’affreux JoJo samedi dernier avec une pinte de blonde dans la mimine, mais bien les statistiques déposées sur la truffe de Jonas Valanciunas et Zion Williamson.

The Joker put on a MASTERCLASS performance in the @nuggets win over the Pelicans 🃏

🔥31 PTS

🔥14 REB

🔥12 AST pic.twitter.com/TxtvtaqkZg

— NBA (@NBA) November 7, 2023

Privé de Jamal Murray, le Serbe avait toutefois besoin d’un bras droit pour aller chercher la victoire et c’est… le jeune rookie Julian Strawther qui s’est illustré et a réalisé le meilleur match de sa jeune carrière. Avec 21 points à 8/13 en seulement 19 minutes sur le parquet, le joueur drafté en 29e a montré qu’une nouvelle pépite avait peut-être été piochée par la franchise du Colorado.

Une rencontre d’ailleurs marquée par les rookies puisque en l’absence de C.J. McCollum pour les Pels, victime d’un pneumothorax, Jordan Hawkins a démarré et brillé à la mène de l’équipe de NOLA. 31 points et 7 rebonds avec en prime sept brindilles envoyées depuis le parking de la Ball Arena, le shooteur fou est monté en pression et a pris de la hauteur dans l’altitude de Denver.

Les Nuggets qui tenteront d’aller chercher leur prochaine victoire face aux Golden State Warriors ce mercredi soir, à 4h du matin en France, pour un choc déjà immanquable !