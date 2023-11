Le corps de Robert Williams III ne le laisse décidément pas tranquille. A peine débarqué à Portland, le pivot manquera au minimum deux mois du fait d’une blessure au genou droit et pourrait même manquer… l’entièreté de la saison.

Chouchou des fans de Boston pendant des années, Robert Williams III a été transféré cet été par Brad Stevens vers les Portland Trail Blazers. Ramener un joueur aussi sujet aux blessures que Kristaps Porzingis pour être le pivot titulaire était un risque pour les Celtics, mais celui qui tenait déjà ce rôle depuis plusieurs saisons présentait le même genre de problème.

Or, cela ne va pas en s’arrangeant. Lors de son sixième match dans l’Oregon, contre les Memphis Grizzlies, Robert Williams III a été touché à la rotule droite. Cette blessure a provoqué des dommages osseux et ligamentaires et selon Shams Charania de The Athletic, deux choix s’offrent désormais au pivot des Trail Blazers : une intervention chirurgicale qui mettrait fin à sa saison où bien une procédure de nettoyage du genou qui durerait entre deux et trois mois.

Portland Trail Blazers center Robert Williams III is facing potential season-ending surgery to repair bone and ligament damage due to right kneecap injury, sources tell me and @JaredWeissNBA. Williams and doctors could also choose cleanup procedure with 2-to-3 month timetable.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 7, 2023

A 26 ans, Robert Williams a pu prouver lorsqu’il était sur le terrain qu’il était un intérieur talentueux. Un excellent contreur et défenseur intérieur doublé d’un attaquant aux mains loin d’être maladroites. Malheureusement, lors de ses six saisons en NBA, il a pris part à chronologiquement 32, 29, 52, 61, 35 et donc… 6 matchs. En d’autres termes, il n’a disputé que 215 rencontres sur 417 possibles depuis sa Draft.

Lors de ses six sorties avec le maillot de Portland, Robert Williams III a tourné à 6,8 points, 6,3 rebonds et 1,2 contre en moins de 20 minutes sur les parquets.

Les Blazers devront donc se passer de lui pour les prochains mois et, en doublure de Deandre Ayton, devront compter sur les progressions de Toumani Camara et Jabari Walker, dans un délire un peu small ball, à moins que Chauncey Billups ne responsabilise Moses Brown ou même le two-way contract Duop Reath, ce qui donnera alors aux fans des Blazers une vraie raison de se mettre des grands coups de tête contre les murs.

Source texte : Shams Charania