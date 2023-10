Les Blazers envoient Jrue Holiday chez les Celtics !

Transféré à Portland dans le cadre de l’arrivée de Damian Lillard à Milwaukee, Jrue Holiday savait qu’il n’allait pas rester très longtemps chez les Blazers. La question, c’était de savoir quel contender allait réussir à s’attacher les services du meneur All-Star. La réponse est tombée ce dimanche : les Boston Celtics !

C’est la grosse bombe de cette fin de week-end. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Jrue Holiday va donc porter les couleurs de Boston cette saison, renforçant ainsi une équipe qui aura à cœur de concurrencer… Milwaukee pour la suprématie de la Conférence Est. Voici les détails du deal :

Les Celtics récupèrent : Jrue Holiday

Jrue Holiday Les Blazers récupèrent : Robert Williams, Malcolm Brodgon, un premier tour de Draft 2024 (des Warriors), un premier tour de Draft 2029 (non protégé)

Clairement, c’est un gros coup réalisé par les Celtics, qui récupèrent là un meneur calibre All-Star souvent considéré comme le meilleur meneur défensif de la NBA. Quelques semaines après avoir sacrifié Marcus Smart pour récupérer Kristaps Porzingis, Brad Stevens a donc profité de l’ouverture générée par le blockbuster trade de Lillard mercredi pour frapper fort. Certes, les Verts perdent la dimension athlétique de Robert Williams III dans la raquette, mais Boston va quand même pouvoir aligner un cinq majeur composé de Jrue, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford et Kristaps Porzingis. Lourd !

On reparlera du banc, mais en terme de 5 majeur potentiel avec Derrick White à intégrer par moments, c’est méchant méchant…

Le transfert de Jrue Holiday acté, on peut désormais juger véritablement la contrepartie reçue par les Blazers dans le cadre du transfert de Damian Lillard. Et franchement, Joe Cronin s’en est plutôt bien sorti :

3 choix de premier tour de Draft

2 pick swaps

Deandre Ayton

Robert Williams III

Malcolm Brogdon

Toumani Camara

La grande saga de l’été est désormais terminée, et il sera intéressant de voir comment certaines franchises (Sixers, Heat, Clippers…) vont répondre à ce move XXL réalisé par Boston. En tout cas, une chose est sûre : on veut absolument une série Bucks – Celtics lors des prochains Playoffs, car elle a le potentiel pour être all-time !