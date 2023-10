Jrue Holiday a demandé à Isaiah Thomas s’il pouvait prendre le n°4

Portant le numéro 21 à Milwaukee, Jrue Holiday a été obligé de changer en arrivant à Boston, celui-ci étant retiré par la franchise en l’honneur de Bill Sharman. Du coup, le nouveau meneur des Celtics a choisi le 4, mais seulement après avoir consulté Isaiah Thomas.

On savait déjà que Jrue Holiday était l’un des joueurs les plus respectueux en NBA, en voilà une nouvelle preuve.

Après son arrivée à Boston début octobre, Jrue a contacté Isaiah Thomas pour lui demander l’autorisation de porter le numéro 4, fièrement arboré par IT lors de ses années Celtics. Si ce numéro ne fait pas partie des nombreux jerseys retirés chez les Verts, il reste fortement associé à Thomas, auteur d’un passage inoubliable à Boston avec notamment une saison calibre MVP en 2016-17.

Jrue Holiday says he reached out to get Isaiah Thomas’ blessing before choosing to wear No. 4 for the Celtics, per @GwashburnGlobe pic.twitter.com/p3xGAACm08

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 19, 2023

Personne n’a oublié les exploits d’Isaiah Thomas à Boston, et les fans des Celtics n’oublieront probablement pas non plus l’initiative de Jrue, qui vient sûrement de voir sa cote grimper en flèche à Beantown.

En plus de rendre hommage à IT, Jrue Holiday a également choisi le numéro 4 car il possède deux frères (Aaron et Justin, qui sont aussi en NBA) et une sœur (Lauren). On pense toujours à la famille chez les Holiday.

__________

Source texte : Boston Globe