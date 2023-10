Sixers : James Harden toujours absent, pour “raisons personnelles”

Absent du camp d’entraînement des Sixers depuis dimanche dernier, James Harden reste éloigné de son équipe de Philadelphie, et on le voit de moins en moins commencer la saison régulière avec une tunique de Philly sur les épaules.

Sans surprise, James Harden n’a pas fait son retour avec les Sixers ce vendredi, et ne jouera pas le dernier match de présaison face aux Hawks ce soir. La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic.

James Harden remains away from 76ers due to personal matter and is out for preseason finale vs. Hawks tonight.

No preseason games in for Harden, who has not been with the team since Sunday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2023

Pour rappel, James Harden n’avait pas participé aux entraînements de mercredi et jeudi, alors qu’il avait démarré le camp d’entraînement sans faire de vagues. Des absences “non excusées” qui ont surpris les Sixers, et qu’on a logiquement reliées à sa volonté très ferme de quitter Philly pour les Clippers. Officiellement, le Barbu est aujourd’hui absent pour “raisons personnelles”. Vous en faites ce que vous voulez, mais certains bruits de couloir indiquent qu’Harden est retourné à Houston pour être aux côtés de sa mère malade. Prudence donc.

Côté Sixers, on continue de se préparer pour la saison en faisant abstraction de l’absence d’Harden, même si elle pèse forcément au sein de la franchise…

