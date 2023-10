James Harden a séché l’entraînement des Sixers ce mercredi…

Arrivé au camp d’entraînement des Sixers un jour après le reste de l’équipe, James Harden avait néanmoins fait preuve de sérieux depuis malgré les tensions avec le front office de Philadelphie. Mais aux dernières nouvelles, le Barbu n’est plus avec le groupe de Philly…

Est-ce qu’on assiste à un nouveau tournant dans la saga James Harden ? C’est bien possible.

D’après Shams Charania de The Athletic, le Barbu n’était pas à l’entraînement des Sixers ce mercredi. Aucune raison n’a été mentionnée mais l’insider a utilisé le mot “no-show”, ce qui veut dire en gros qu’il a séché la session du jour. D’après Jake Fischer de Yahoo Sports, Harden est en fait à Houston, sans qu’on ne sache pourquoi. Plus troublant encore, Harden n’est plus avec l’équipe des Sixers depuis dimanche, lui qui continue d’attendre son transfert. Et on ne sait pas s’il prévoit de rejoindre le groupe dans les jours à venir.

Alors qu’Harden s’était comporté en professionnel en participant aux entraînements sans faire de vagues, et qu’on pensait qu’il était sur la voie pour jouer son premier match de présaison ce vendredi face à Atlanta, on assiste à un vrai retournement de situation. Outre l’info de Shams, on a également appris ces dernières heures que le Barbu n’avait en fait participé qu’à un seul scrimmage avec son équipe durant le training camp.

Alors qu’il cherche toujours à se faire transférer aux Clippers, James Harden a peut-être décidé de changer son fusil d’épaule pour rendre la situation très inconfortable à Philadelphie, tout ça dans le but de faire craquer le manager des Sixers Daryl Morey. C’est ce qu’il avait fait à Houston et Brooklyn, quand il voulait absolument faire ses valises. À moins que son absence signifie qu’un transfert est imminent…

