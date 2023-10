NBA All-Star Game : vers le retour d’un format Est vs Ouest ?

Ce n’est un secret pour personne, le All-Star Game NBA a clairement perdu de sa saveur au cours des 15 dernières années. La Ligue cherche ainsi des moyens pour rendre le match des étoiles à nouveau attractif. Ce mercredi, Adam Silver a laissé entendre qu’on pourrait assister à un changement de format à Indianapolis en février 2024, avec potentiellement le retour d’une confrontation Est vs Ouest.

Depuis 2018, le All-Star Game NBA se construit de la façon suivante : deux capitaines (les deux joueurs avec le plus de votes dans chaque conférence), et une draft pour composer les équipes. Mais malgré les petits ajustements réalisés en cours de route pour rendre le match plus compétitif (mise en place de l’Elam Ending, entre autres), cette formule semble avoir fait son temps si l’on en croit le boss de la NBA Adam Silver.

“On va peut-être revenir à quelque chose de plus traditionnel pour faire les équipes. On avait décidé de partir sur ce concept de capitaines et de draft, mais historiquement c’était Est vs Ouest. C’est quelque chose à quoi on réfléchit.” – Adam Silver, via ESPN First Take

L’objectif pour le commissionnaire de la Ligue, c’est de refaire du All-Star Game un évènement apprécié des fans, de plus en plus frustrés par le produit proposé lors de ce grand weekend de février. Le All-Star Game aujourd’hui, c’est une rencontre sans saveur, où il n’y a absolument aucune défense et où l’esprit de compétition reste aux vestiaires. Le match des étoiles à Utah il y a quelques mois, qui s’est soldé par un score de… 184-175, a tristement symbolisé tout ça. Et les audiences s’en sont ressenties.

Sunday's NBA All-Star Game was the lowest rated and least-watched edition of the game

Ratings declined 29% and viewership 27% from last year's All-Star Game

The record-low audience places the NBA All-Star Game well behind this year's NFL Pro Bowl

•… pic.twitter.com/sZ2jJXdXur

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 22, 2023

Un retour au format historique Est vs Ouest permettra-t-il de relancer le All-Star Game en 2024 ? Permettez-nous d’en douter. En 2018, la NBA avait justement abandonné ce format pour les mêmes raisons qu’aujourd’hui. Ce qui rendait les confrontations Est – Ouest excitantes par le passé, c’était l’identification des stars à leur conférence respective, liée à des rivalités et des styles de jeu bien différents. Aujourd’hui, la NBA est beaucoup plus uniformisée, les joueurs semblent beaucoup plus proches entre eux, et ça se ressent tout particulièrement lors du match des étoiles.

Alors bon, Adam Silver peut tenter de changer le format autant de fois qu’il veut, il devrait surtout trouver un moyen de pousser les joueurs à se donner un peu plus. Plus facile à dire qu’à faire évidemment, mais si on devait lui suggérer une idée, on lui dirait d’envisager une confrontation USA vs International. Là ça pourrait faire des étincelles.

Source texte : ESPN First Take

"We're looking at some potential changes in format in Indianapolis this year, maybe a return to something more traditional in terms of how the teams are presented."

Adam Silver on the NBA All-Star game possibly going back to the East vs. West format.pic.twitter.com/W9wBdRaS4s

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 18, 2023