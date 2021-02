Point COVID du jour : aucun nouveau cas positif, et une NBA toujours plus stricte pour ne pas subir une seconde vague

Dans le genre « je fais tout mon possible pour limiter voire stopper la propagation du COVID », la NBA est très loin d’être la moins compétente. La direction de la Grande Ligue a multiplié les restrictions ces dernières semaines, ce qui semble payer. La vigilance ne baisse pas pour autant !

La NBA a réussi à très largement diminuer la propagation du COVID en son sein ces derniers jours. La situation va mieux, et c’est déjà un excellent point pour la santé des joueurs et de tout le personnel en lien avec la Ligue. Après un mois de janvier 2021 tendu où les cas se multipliaient et engendraient donc de nombreux reports de matchs et tout un casse-tête pour la direction de la NBA, février a débuté sous de bien meilleurs auspices. Si le risque reste toujours bien présent, les derniers chiffres communiqués concernant la révélation de nouveaux cas sont… positifs, mais cette fois-ci dans le bon sens du terme. En effet, comme l’a révélé Shams Charania de The Athletic au sein de son désormais habituel point COVID hebdomadaire, aucun nouveau cas positif au virus n’a été détecté sur les 482 tests réalisés depuis une semaine. Une nouvelle qui entre dans une logique de baisse des cas positifs depuis trois semaines (16, puis 11 puis un seul il y a sept jours) et nous permet d’espérer un arrêt total de la circulation du COVID au sein de la NBA. S’il est impossible d’en être sûr à 100% et que le danger n’est jamais bien loin, c’est toujours ça de pris dans un contexte bien morose. Pour preuve, un seul match a été reporté ces derniers jours (Nuggets – Pistons, le 23e de la saison tout de même !) à cause d’un test non-concluant et finalement validé. Dans le même temps, les Grizzlies ou encore les Wizards ont repris le cours de leur saison après avoir dû se stopper pendant plusieurs jours.

Positive coronavirus results for the NBA in the past four weeks: 16, 11, 1 … and now zero. https://t.co/9MK3Z0KafQ — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2021

Il faut dire que la NBA n’a pas tardé à réagir à la montée des contaminations en interne au cours du mois de janvier. Adam Silver et ses sbires avaient très rapidement décidé de priver les joueurs et staffs de quelques-uns de leurs plaisirs pour avant tout privilégier la sécurité et l’aspect sanitaire. Le protocole COVID qui a été renforcé mi-janvier semble payer et est suivi de résultats concrets. Depuis, la Ligue n’a pas hésité à rajouter certaines mesures limitant encore les contacts. Pour preuve, comme l’a expliqué Tim Bontemps d’ESPN en début de semaine, la NBA a décidé de faire porter des masques KN95 et/ou KF94 aux joueurs dès la semaine prochaine et ce à tout moment en dehors de leur temps sur le parquet. Ces masques, équivalents des FFP2 en France, assureraient un meilleur filtrage et donc une meilleure protection. Toujours selon le journaliste d’ESPN, la NBA a également décidé de faire respecter plus strictement le protocole déjà en place impliquant le port du masque, notamment lors des rencontres. Attention aux zozos prêts à prendre des risques, on vous surveille !

Au sein d’un pays très touché par le COVID actuellement, la NBA fait tout pour que sa saison puisse se dérouler comme prévu et dans son intégralité. Après une période bien difficile courant janvier, la Ligue a réussi à très largement enrayer la propagation du virus en son sein et sort tout juste d’une semaine très encourageante. Allez, on maintient les efforts !

Source texte : The Athletic et ESPN.com