Point COVID du jour : un seul nouveau cas positif, des matchs reprogrammés et des précautions conservées, la NBA poursuit sa lutte

En temps de COVID, la NBA ne badine pas sur les précautions pour permettre à sa compétition de se poursuivre et d’aller jusqu’à son terme si possible. Son protocole très strict semble payer avec une limitation des nouveaux cas ces derniers jours, sa mise en place est donc prolongée.

Dans un contexte rendu bien difficile et triste par la pandémie du COVID, la NBA peut au moins se satisfaire de faire figure d’exemple au sein d’un pays très touché par le virus. En effet, après une propagation limitée du coronavirus depuis début janvier 2021 (16 puis 11 nouveaux cas ces dernières semaines), on a appris par le biais de Shams Charania de The Athletic qu’un seul nouveau test s’est révélé positif sur les 492 effectués depuis le 20 janvier. Dans la situation que l’on connaît depuis plusieurs mois, et en ayant notamment en tête les contaminations en cascade de début 2021, c’est évidemment un bon point. Dans le même temps, on a également appris que certains matchs reportés à cause du COVID vont finalement être disputés prochainement au lieu de se tenir lors de la seconde partie de saison. Par exemple, un Blazers – Wizards initialement reporté sera finalement joué dès le 2 février. Le Blazers – Hornets du 7 février est lui repoussé à la deuxième partie de la saison – dont le calendrier n’a pas encore officiellement été annoncé – pour laisser place aux Wizards – Hornets du 20 janvier dernier. On imagine en tout cas le casse-tête que les nombreux reports de matchs, principalement pour certaines équipes (les Wizards, les Grizzlies, les Celtics, les Suns, etc.), doivent représenter pour Adam Silver et ses copains.

One new NBA player tested positive for coronavirus out of 492 tested since Jan. 20, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Down from 11 positives last week and 16 the prior week. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2021

NBA will reschedule certain postponed games in first half of the season — instead of the second half. Changes:

– Blazers-Wizards: Feb. 2, (previously second half)

– Wizards-Hornets: Feb. 7 (previously Jan. 20)

– Blazers-Hornets Feb. 7: postponed to second half — Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2021

Décidément bien chaud cette nuit, Shams Charania a poursuivi ses travaux, révélant dans la foulée que l’application du protocole sanitaire strict adopté peu avant la mi-janvier était prolongé pour deux semaines au minimum. Cependant, toujours selon l’insider vedette, plusieurs légers assouplissements ont été concédés aux joueurs et aux staffs, principaux concernés par ces mesures de lutte contre le COVID. Les membres de la délégation d’une équipe qui se déplace vont par exemple désormais pouvoir recevoir la visite de quatre proches résidant dans la ville d’accueil. Il faudra néanmoins que ces derniers aient bien été testés négatifs au COVID à deux reprises les jours précédents et soient à nouveau testés le jour même et par la suite. Un autre assouplissement, sans doute pas le plus attendu par les joueurs et membres des staffs de la NBA, les autorise désormais à pratiquer une activité physique en extérieur une heure par jour, et avec un retour à l’hôtel avant 18h. Enfin, les personnes fréquentant régulièrement le domicile des joueurs, coachs et membres de staff (comme des employés, collaborateurs…) devront eux aussi être testés à deux reprises par semaine pour limiter les risques de contamination et de propagation du virus.

Sources: Among revisions to NBA/NBPA health and safety protocols: Traveling party members are able to be visited by 4 family members and personal friends who reside in city, be registered, return 2 negative COVID-19 tests, undergo PCR testing during and after visit. https://t.co/5a6Mob7yIl — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2021

Additional NBA health/safety policies: – Players, coaches, staffers now able to engage in physical activity outdoors once per day for up to 1 hour; no crowded settings; return to hotel by 6 pm – Individuals who regularly visit home of Tier 1-2 must undergo testing twice a week. https://t.co/nBwh5qTJkJ — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2021

Si la propagation du COVID s’est ralentie ces derniers jours, la NBA reste tout de même très prudente concernant cet ennemi invisible et capable de se répandre en quelques heures seulement. C’est pourquoi la Ligue a décidé de poursuivre l’application d’un protocole strict permettant de réduire au maximum les prises de risques par ses membres. On croise les doigts pour la suite !

