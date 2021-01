Allez hop, 25 000 dollars d’amende pour Jamal Murray : la règle était pourtant bien simple, « on ne touche pas les boules des gens »

Jamal Murray savait ce qu’il risquait quand, pris d’une envie soudaine, il décida de balancer son poing dans les boubourses de Tim Hardaway Jr. On ne touche pas les parties intimes des gens comme ça et Adam Silver l’a donc rapidement fait savoir en infligeant une amende de 25 000 dollars au meneur canadien des Nuggets.

C’était le highlight de la soirée d’avant-hier. Il reste un peu moins de cinq minutes à jouer dans le troisième quart lors de la rencontre entre les Nuggets et les Mavs et alors que Denver mène de six points dans un match engagé physiquement et plutôt agréable à regarder… Jamal Murray va se rendre coupable d’un geste interdit dans le sport et dans la vie en général : le coup de poing dans les testicules. À la lutte avec Tim Hardaway Jr., Jamal perd alors un ballon crucial et le pauvre Tim, qui pensait jouer ce soir-là un match de basketball… se retrouve en pleine rencontre de basketboules. Ce geste déplacé valu une faute flagrante de niveau 2 pour Murray, synonyme d’éjection, et heureusement pour lui c’est Michael Porter Jr qui sortira ensuite les siennes, de balloches, pour finalement emmener les Nuggets vers la victoire malgré l’absence de leur meneur star.

Sauf que voilà, toucher les boules de quelqu’un n’est pas sans conséquence et Jamal Murray devra donc payer une amende de 25K à la NBA pour cette tentative de main au panier sur son adversaire du soir, et on espère que ce petit accroc financier permettra à Jamal d’arrêter de s’adonner à cette pratique peu commune et surtout peu agréable pour ses victimes. Allez, on pardonne tout car on s’est quand même bien poilé devant la scène, et les Nuggets auront en tout cas bien besoin de la brouette de JM, lui qui réalise un début de saison en demi-teinte. Il est désormais temps de ressortir le paquet, et de montrer que ce portage de balloches pendant les Playoffs 2020 n’étaient pas qu’une simple torsion.

Jamal Murray va donc payer pour avoir donné un coup de poing là où il ne faut surtout pas à Tim Hardaway Jr.. Allez, on se reprend, et on répond sur le terrain par un grand shoot dans le money time suivi de la big ball celebration, les seuls balls qu’on veut voir être touchées sur un parquet NBA.