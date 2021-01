Andre Drummond aux Nets, juste une question de temps ? On a un peu l’impression d’être dans 2K mais c’est une réelle possibilité

C’est l’une des rumeurs qui prend de plus en plus de poids dans la sphère NBA actuellement. À la recherche de renforts pour entourer leur Big Three, notamment dans le secteur intérieur, les Nets seraient sur le dossier Andre Drummond et pour certains au sein de la Ligue, une réunion semble inévitable.

Avec 18,9 points de moyenne, 14,7 rebonds, 1,4 contre et 1,6 interception, Andre Drummond fait du Andre Drummond et noircit bien les box scores depuis la reprise, pour le plus grand bonheur des joueurs TTFL. Mais malgré sa grosse production statistique, son avenir ne semble pas s’écrire à Cleveland. Il est dans la dernière année de son contrat avec un salaire à 28,7 millions de dollars, les Cavs viennent de récupérer le jeune pivot Jarrett Allen dans le cadre du transfert de James Harden, et de plus en plus d’insiders font le lien entre Dédé et la franchise de Brooklyn, à la recherche d’intérieurs suite au départ d’Allen justement. Si l’on en croit Zach Harper de The Athletic, plusieurs sources proches de la Ligue estiment qu’une arrivée de Drummond aux Nets n’est « qu’une question de temps ». Un sentiment qui est apparu dès le transfert du Barbu à Brooklyn à la mi-janvier. Cette arrivée se ferait via un buyout, qui permettrait aux Nets de recruter Drummond ensuite (avant la date limite du 9 avril) à travers leur mid-level exception ou leur disabled player exception, d’une valeur quasiment similaire (5,7 millions de dollars). On verra ce que les Cavaliers feront avec leur pivot, eux qui pourraient très bien vouloir le garder jusqu’à la fin de son contrat pour se mêler à la course aux Playoffs cette année, surtout avec le play-in tournament. De plus, ils n’ont sans doute pas envie de lâcher Drummond sans rien obtenir en retour au vu de sa production actuelle. Cependant, sa situation contractuelle et son salaire compliquent les choses pour un transfert, à voir donc.

Pour Brooklyn en tout cas, une arrivée de Dédé renforcerait clairement un groupe qui doit aujourd’hui se débrouiller avec un vieux DeAndre Jordan comme seul vrai pivot. Certes, Kevin Durant peut être placé sur le poste cinq, Jeff Green aussi dans un jeu small ball, et le jeune Reggie Perry a montré quelques belles promesses, mais le besoin est urgent. Et ce n’est pas la récente signature de Norvel Pelle qui va régler tous les problèmes de profondeur, de défense et de taille au sein de l’effectif des Nets. Brooklyn prend tout simplement trop de points (115,8 de moyenne, 25e défense de la NBA, et 24e à l’efficacité défensive avec 111,4 points encaissés pour 100 possessions) et a besoin de renfort, peu importe l’énorme talent offensif présent dans cette équipe. Si Drummond finit par arriver, l’équipe new-yorkaise pourra compter sur une vraie présence dans la raquette, un joueur qui sécurise les rebonds et qui sait défendre. Comme le mentionne Zach Harper dans son papier, on peut se demander si Andre est prêt à se limiter aux tâches ingrates aux côtés de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, mais s’il décide de venir aux Nets, il doit s’attendre à avoir beaucoup moins de munitions offensives qu’à Cleveland, où il produit actuellement sa meilleure moyenne au scoring en carrière (18,9 points en 16,4 shoots). Un sacrifice sans doute nécessaire s’il veut avoir une chance de jouer le titre un jour.

Le dossier Andre Drummond sera à suivre de près dans les semaines à venir. Une arrivée aux Nets semble d’actualité et si ça se matérialise, Brooklyn sera encore plus redoutable qu’actuellement. Vous imaginez un peu un cinq Kyrie Irving – James Harden – Joe Harris – Kevin Durant – Andre Drummond ? Y’a de quoi suer à grosses gouttes pour les adversaires.

Source texte : The Athletic