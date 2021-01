Les Nets cherchent leur intérieur à Cleveland : Andre Drummond, Kevin Love ou JaVale McGee, 3 élus pour un seul spot

Rumeur du jour bonjour, les Nets seraient prêts à faire leur marché à Cleveland ! Objectif : dénicher un intérieur pour éviter de douiller dans la peinture jusqu’à la fin de la saison. Alors, plutôt Andre Drummond, Kevin Love ou JaVale McGee ?

Histoire d’éviter les mauvaises blagues de bon matin, on va poser le cadre tout de suite. Non, Jarrett Allen ne peut plus faire demi-tour et revenir à Brooklyn. Pourtant, lorsqu’on a vu les premières rumeurs circuler autour d’un intérêt des Nets pour un intérieur des Cavs, on avait envie de croire que Sean Marks avait laissé quelque chose aux objets trouvés du côté du Rocket Mortgage FieldHouse. Il n’en sera rien. L’arrivée du pivot à la coupe disco risque de redistribuer les cartes à Cleveland et certains pourraient aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, histoire de récupérer des minutes notamment. Face à ce constat, certaines équipes flairent la bonne affaire et selon Jason Dumas de Kron 4 News, les Nets sont intéressés par JaVale McGee mais aussi Kevin Love !

SOURCE: The Brooklyn Nets are in active discussions with the Cleveland Cavaliers to acquire JaVale McGee. Also have interest in Kevin Love — Jason Dumas (@JDumasReports) January 25, 2021

Pour l’ancienne star du Shaqtin’ A Fool, pas de surprise ici puisqu’il présente les caractéristiques recherchées par Brooklyn pour renforcer sa peinture, à savoir des qualités de protecteur de cercle, du rebond et un rôle d’éboueur en attaque qui prendra ce qu’on lui laissera. On se doute qu’après trois titres en quatre ans, il n’avait pas forcément coché Cleveland et une reconstruction dans son agenda, surtout à ce salaire. Rebondir (au propre comme au figuré) chez les Nets lui permettrait de retrouver un rôle plus proche de celui qu’il avait l’an dernier aux Lakers et d’espérer jouer le titre en 2021. Pour Kevin Love par contre, c’est une tout autre paire de manches. Englué dans une nouvelle saison compliquée avec son lot de blessures, K-l’Amour continue de plomber les finances de l’Ohio tout en étant cloisonné à un rôle de pom pom boy. Sa cote, déjà peu élevée, n’est pas aidée par le montant restant sur son contrat : environ 91 millions sur trois ans. De plus, et même s’il présente de vrais atouts en 2021 (poste 4-5 capable d’étirer le jeu avec un shoot du parking tout à fait honorable), il reste un gouffre en défense et il est régulièrement ciblé par les équipes adverses. Un intérêt de Steve Nash pour l’intérieur californien, aussi improbable soit-il, ne peut s’expliquer que par l’envie de créer un Big 4 qui aurait fière allure sur le papier. Forcément, quand tu alignes un cinq Irving-Harden-Durant-Love-Jordan, tu as tout de suite l’impression d’être en mode My GM sur 2K. Reste que derrière, il y a une défense à tenir et qu’il faudra bien en mettre 150 tous les soirs pour éviter les défaites. A moins d’un buy-out (dans quelles conditions ?), dur d’imaginer Love poser ses valises à Brooklyn.

On finira notre tour de piste en évoquant le dernier intérieur disponible chez les Cavs sur ce marché des transferts. En dernière année de contrat, Andre Drummond continue son chantier dans les raquettes de la Ligue. Toujours aussi apte à gober du rebond et claquer du 20-20, l’intérieur aux épaules poilues peut intéresser quelques équipes malgré son style old school et ses errements défensifs. Selon Kevin O’Connor de The Ringer, les Nets pourraient tenter le coup même si les chances sont minces. Des propos retranscrits par Cavaliers Nation.

« Certains au sein de la Ligue disent que les Nets espèrent qu’Andre Drummond, le pivot des Cavs, sera libéré. Selon certains, c’est ce qu’ils espèrent mais c’est peu probable car Cleveland est toujours dans la course aux Playoffs. »

Il est certain qu’un buy-out de Dédé intéresserait bien du monde et Sean Marks serait sans doute ravi de pouvoir compter sur un intérieur calibre All-Star à faible salaire pour compléter son cinq mais rien ne dit à l’heure actuelle que Koby Altman et son équipe opteront pour ce choix. La quête d’un pivot ne fait que commencer pour les Nets.

Brooklyn continue de chercher une solution après le départ de Jarrett Allen. Les candidats du jour ? Kevin Love, Andre Drummond et JaVale McGee. Vu les talents de chacun, vaut mieux éviter de recruter du All-Star. Une phrase qu’on n’aurait pas cru pouvoir dire un jour.

Source texte : Kron 4 News / The Ringer