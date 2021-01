Point COVID du jour : 16 cas positifs depuis le 6 janvier et toujours plus de matchs reportés, mais une NBA qui continue de s’accrocher

La situation sanitaire en NBA devient de plus en plus préoccupante. Adam Silver, big boss de la Ligue, le sait et multiplie les mesures de précaution et de lutte contre le COVID ces derniers jours. Si les tests positifs et les matchs reportés s’accumulent, tout est fait pour tenter de reprendre un peu le contrôle sur la situation.

Alors que les mises à l’isolement de joueurs et de matchs reportés se multiplient en NBA, la direction de la Ligue vient de communiquer sur les tests positifs au COVID lors des sept derniers jours. Si les résultats annoncés à la suite des fêtes de fin d’année se révélaient assez encourageants, ceux réalisés la semaine passée le sont beaucoup moins. En effet, comme l’a révélé Shams Charania de The Athletic, 16 joueurs ont été testés positifs sur 497 testés depuis le 6 janvier. Ceci expliquant cela, plusieurs rencontres, neuf à ce jour dont huit depuis dimanche (sauf le Rockets – Thunder du tout début de saison), ont déjà été reportées (si l’on compte le Wizards – Pistons et le Warriors – Suns de vendredi). Ces matchs impliquant les Celtics, Sixers, Wizards, Suns, ou encore Mavericks et Heat, équipes toutes plus ou moins touchées par le COVID, ont modifié en partie le calendrier depuis quelques jours mais n’empêchent pas la NBA de continuer sa route tout en augmentant les précautions à travers un renforcement de ses protocoles sanitaires.

16 new NBA players have tested positive for coronavirus out of 497 tested since Jan. 6, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021

Due to ongoing contact tracing within the Wizards and Suns, the teams will not have the league-required eight available players to proceed on Friday. https://t.co/a5fnIp84Ul — Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021

Les éléments repensés sont nombreux, et concernent les joueurs aussi bien chez eux que dans la salle ou en match, mais aussi en déplacement. En ajout à ces changements, la NBA a poursuivi son travail hier. En effet, comme l’a révélé ESPN au cours de la nuit, la Ligue a transmis ce mercredi soir un document à l’ensemble des équipes parlant de la mise en place de nouveaux tests PCR les jours de match pour les joueurs et arbitres au sein des 28 villes liées à la NBA. Ces derniers seraient gérés par l’équipe à domicile (chargée de trouver un laboratoire pour les réaliser puis les analyser rapidement) et viendraient compléter les deux tests déjà effectués avant un match (un PCR la veille du match et un test rapide le matin même). Ces nouveaux tests seraient réalisés dans la matinée les jours de matchs et rendus au moins une heure avant le coup d’envoi pour détecter tout possible cas COVID avec plus de fiabilité avant que les joueurs ne s’affrontent sur le parquet. Le temps que cette idée soit mise en place par l’ensemble des 30 équipes de la Ligue, on pourrait voir ses premières applications au cours de la semaine prochaine. L’idée semble en tout cas très bonne pour limiter au maximum la transmission du virus à la suite de la contamination d’un joueur ou d’un membre de staff.

Avec une situation sanitaire de plus en plus dégradée depuis début janvier 2021, Adam Silver et son groupe de travail sont bien obligés de multiplier les mesures restrictives et de précaution. Cette multiplication de tests et le report de plusieurs rencontres en attendant que les choses se calment un peu rentrent dans cette réflexion. Espérons que leur impact soit rapide !

Source texte : The Athletic et ESPN