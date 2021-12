Les nouvelles règles NBA en période de COVID : signature de joueurs, impact sur le salary cap, on vous explique tout

Cela devient malheureusement une habitude. Ces derniers jours, avec un COVID qui impacte de plus en plus la NBA, on n’a pas d’autre choix que de faire des points réguliers sur la situation sanitaire dans la Grande Ligue, car cette dernière évolue très vite. Au menu aujourd’hui, on vous explique le nouvel accord trouvé entre la NBA et l’union des joueurs concernant les signatures de remplaçants dans le climat COVID actuel.

Comme vous le savez, les joueurs placés dans le protocole sanitaire de la NBA sont de plus en plus nombreux, à tel point que certaines équipes ne possèdent même plus assez de personnel pour pouvoir jouer leurs matchs (huit joueurs minimum, ndlr.). Pas moins de cinq rencontres ont été reportées par la NBA ce week-end, ce qui porte le total à sept depuis le début de la saison. L’une des solutions trouvées par la Ligue pour faire face à cette situation est de faciliter la signature de remplaçants. Voire même de forcer ces signatures dans certains cas. En effet, comme l’indique Shams Charania de The Athletic, la NBA autorise désormais ses franchises à signer un joueur pour chaque cas COVID (concernant un joueur sous contrat) qui apparaît dans l’équipe. S’il y a deux cas COVID parmi les joueurs sous contrat avec l’équipe en question, cette dernière pourra en signer deux et ainsi de suite. Ensuite, il faut savoir que ces signatures deviennent obligatoires si plusieurs cas COVID sont détectés. Deux tests positifs au sein d’un roster ? Hop, faudra signer au moins un joueur. Trois tests positifs ? Deux joueurs à signer minimum. Quatre tests positifs et plus ? Trois joueurs à recruter, et plus si nécessaire. Autre modification du règlement selon Shams, les two-way players – c’est-à-dire les joueurs faisant la navette entre la NBA et la G League – ne seront plus concernés par une limite de matchs désormais. Pour rappel, avec un contrat two-way, ils ne pouvaient jouer que 50 rencontres max sous le maillot de l’équipe NBA.

Avec l’hécatombe qui touche les effectifs NBA en ce moment, les signatures se succèdent. On voit des joueurs de G League recevoir des opportunités pour se montrer pendant une dizaine de jours, on a vu Isaiah Thomas faire son retour avec les Lakers tout récemment, tout ça alors que certaines des plus grandes stars de la Ligue sont dans le protocole sanitaire. Info importante à garder en tête au milieu de ce bordel, les joueurs signés pour remplacer des cas COVID ne seront pas comptabilisés dans le salary cap ou la luxury tax d’après ESPN. Il n’y a donc aucune raison économique – notamment pour les franchises déjà blindées sur le plan financier – pour ne pas signer de nouveaux joueurs. Bref, vous l’avez compris, la NBA veut faire le nécessaire pour pousser ses équipes à signer des remplaçants en cas de besoin et éviter des scénarios comme chez les Bulls ou les Nets par exemple, qui font partie des franchises ayant désormais plusieurs matchs reportés au compteur. Par ailleurs, en parlant des Bulls, sachez que l’équipe de G League affiliée à Chicago ne participe pas au Showcase de la ligue mineure à Las Vegas (19-22 décembre) en ce moment. Idem pour les Raptors 905, ce qui fait donc deux équipes de moins au total. Une preuve supplémentaire qui montre à quel point le COVID joue les perturbateurs au sein de l’univers NBA en cette fin d’année…

Le COVID continue de faire des siennes et la NBA tente de réaliser les ajustements nécessaires pour que la saison puisse se poursuivre tant bien que mal. L’objectif est clair : éviter d’accumuler les matchs reportés, et surtout éviter de devoir mettre la campagne 2021-22 sur pause…

Source texte : The Athletic / ESPN / Marc Stein

Sources: NBA teams will now be required to sign one replacement player when they have two positive tests on the roster. For three positive tests, two replacement signings are required. For four positive results or more, three hardship signings required. https://t.co/tOtwOLzyb4 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2021

Another key note in NBA's roster rule changes for flexibility amid pandemic: Two-way players — who previously had 50-game max — now have no limit on the number of games they can appear in, sources said. https://t.co/TjwvKcHP9y — Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2021