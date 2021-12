Mario Chalmers et Shabazz Muhammad rejoignent le crew du Grand Rapids Drive en G League : c’est possible une 31ème franchise en NBA ?

Si la franchise de G League affiliée aux Nuggets avaient déjà des airs de superteam depuis le début de saison grâce à un duo Lance Stephenson / Nik Stauskas saupoudré d’un peu de Petr Cornelie, les récentes signatures sont à deux doigts de nous faire déménager dans les Rocheuses. On en fait trop ? Peut-être, mais on fait ce qu’on veut.

L’un des plus grands showmen du XXIème siècle en la personne de Sir Lancelot Stephenson, la torche humaine Nik « Sauce Castillo » Stauskas, l’argenté olympique Petr Cornelie, et désormais un duo de têtes bien connues avec les signatures récentes du champion NBA et hustler Mario Chalmers ainsi que du gaucher zinzin Shabazz Muhammad. A défaut de passer en prime time sur TF1 le Grand Rapids Drive fait tout ce qu’il faut pour mettre un peu plus de lumière sur la G League, à l’heure où ses meilleurs joueurs sont surtout rappelés par les équipes 1 pour faire le nombre en raison du COVID. Après des passages en Italie, en Grèce et au 3×3 dans l’inénarrable Big3 League, l’ancien meneur de Miami est donc de retour aux sources dans le plus beau cimetière des éléphants de l’antichambre NBA, alors que Shabi tentera une nouvelle fois de nous prouver qu’on peut jouer au basket sans connaître le nom de ses coéquipîers.

Two-time Miami Heat champion Mario Chalmers is signing with the Denver Nuggets‘ G League affiliate Grand Rapids Gold and will play in the G League Showcase (Dec. 19-22), sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021

Former lottery pick Shabazz Muhammad is joining @NBAGrandRapids for the @nbagleague Showcase in Las Vegas, league sources say. Muhammad thus teams with Lance Stephenson, Mario Chalmers and Coach Jason Terry against the G League Ignite tonight. More: https://t.co/LGN9cV7Dif — Marc Stein (@TheSteinLine) December 19, 2021

Quatre espèces de fêlés du bocal sous les ordres de l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire (Jason Terry) et donc la recherche « existe-t-il un League Pass pour la G League » tout en haut de notre historique, car ici on aime autant les génies de la stat que les génies tout court. Une belle brochette de « stars » donc, réunie pour la première fois cette nuit face aux biberonnés de la Team Ignite (20 points, 5 rebonds et 8 passes pour Lance Stephenson, 20 pions et 4 passes pour le Nikos, 13 points et 6 fautes pour Rio, 4 points à 2/9, 6 fautes et évidemment 0 passe pour le Shab), une défaite mais est-ce vraiment l’essentiel quand on sait qu’à chaque sortie des Nuggets B la jauge de flow va désormais exploser.

Next step pour le Drive ? Signer Michael Beasley, Nick Young, J.R. Smith et bien sûr Ryan Gosling, parce qu’une bonne vanne du lundi ne fait jamais de mal. Nous ce qu’on dit, c’est juste que le roster de Grand Rapids nous fait plus rêver qu’une demi-douzaine de rosters NBA, on vous parle messieurs les Pels, le Thunder et les Pistons, entre autres.