5 matchs reportés et un Christmas Day en danger : on se creuse déjà les méninges du côté de la Ligue pour limiter la casse

Le COVID-19 fait toujours des ravages dans les rosters de NBA à tel point que dimanche, la ligue a annoncé le report de cinq matchs en raison d’une contamination accrue. Nets – Nuggets, Hawks – Cavaliers, Sixers – Pelicans, Raptors – Magic et Nets – Wizards, et aucun de ces matchs n’a pour l’instant été préprogrammé. Ça sent mauvais pour Noël tout ça.

Jusqu’à dimanche soir, il y avait au moins 75 joueurs de 20 franchises différentes en protocole COVID, suite aux annonces, entre autres, des quarantaines obligatoires de Trae Young du côté des Hawks et de Frank Vogel sur le banc des Lakers. Très vite, deux matchs à domicile des Nets initialement programmés dimanche et mardi, tout comme d’autres matchs du dimanche, comme celui des Hawks et des Sixers et un match de ce lundi soir – entre le Magic et les Raptors – ont porté à sept le nombre total de reports liés au coronavirus cette saison. Les Nets, parmi les équipes les plus décimées, n’ont par exemple pas pu assurer le minimum de 8 joueurs en tenue de match et pourraient voir la situation impacter leur deux autres matchs de la semaine, contre les Blazers puis les Lakers. Les Sixers n’ont pas autant de joueurs contaminés que les Nets, mais avec plusieurs joueurs entrés dans le protocole dimanche et, le tout associé à des blessures de joueurs clés et les mêmes problèmes en G League, étaient eux aussi en désavantage numérique d’où le report de leur match.

Une impression de déjà vu, c’est l’expression de la semaine pour Adam Silver, car, en effet, la ligue à déjà dû faire face à une vague de contamination quasi similaire la saison dernière où 30 matchs dûrent être annulés entre janvier et février. L’épidémie qui frappe la NBA pourrait coûter à la ligue plus cher que la précédente car l’attractivité du Christmas Game peut cette fois-ci être remise en question. Dans cette période où le spectacle est en général attendu, un affrontement entre les Nets et les Lakers est au programme… cependant dix joueurs des Nets – dont les superstars Kevin Durant et James Harden – sont out suite à des test positifs. La ligue et le syndicat des joueurs prévoient d’augmenter les tests après le jour de Noël en réponse à l’épidémie, mais n’ont poiur l’instant pas indiqué qu’ils envisageaient une suspension temporaire, au contraire car des dispositions sont pour l’instant prises pour que les matchs se tiennent quoi qu’il arrive. En effet et selon Shams Charania, la NBA autorisera les équipes à signer un joueur de remplacement pour chacun de ses joueurs sous contrat qui sera testé positif – avec effet immédiat jusqu’au 19 janvier. Les équipes devront désormais signer un joueur de remplacement lorsqu’elles auront deux résultats positifs, alors que pour trois tests positifs deux signatures de remplacement seront possibles, et que pour quatre résultats positifs ou plus trois jokers médicaux seront « offerts ». A noter que les joueurs en two-way qui avaient auparavant un maximum de 50 matchs autorisés n’ont désormais plus aucune limite.

Sources: The NBA will allow teams to sign one replacement player for each of its players who are under contract and tests positive for COVID-19 — effective immediately through Jan. 19. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2021

Sources: NBA teams will now be required to sign one replacement player when they have two positive tests on the roster. For three positive tests, two replacement signings are required. For four positive results or more, three hardship signings required. https://t.co/tOtwOLzyb4 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2021

Another key note in NBA’s roster rule changes for flexibility amid pandemic: Two-way players — who previously had 50-game max — now have no limit on the number of games they can appear in, sources said. https://t.co/TjwvKcHP9y — Shams Charania (@ShamsCharania) December 20, 2021

Des dizaines de joueurs sont entrés dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA au cours des deux dernières semaines. Généralement, les joueurs doivent s’isoler pendant 10 jours ou retourner deux tests négatifs à 24 heures d’intervalle pour reprendre le jeu. Les délais seront peut-être juste pour certaines superstars au vu des matchs de Noël…