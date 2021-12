NBA Covid : la liste des joueurs présents dans le protocole health and safety, mise à jour H24

Certainement pas l’article le plus joyeux de l’histoire, mais utile en ce moment ça c’est certain. Avec un nombre important de joueurs qui entrent dans le fameux haleth and safety protocol de la NBA en cette vague de Covid, il est nécessaire de pouvoir tracer ceux qui peuvent jouer avec leur équipe et ceux qui ne peuvent pas. Voici donc la liste, mise à jour tous les jours sur TrashTalk.

On ne vous le cachera pas, c’est bien le genre de papier qu’on a hâte de mettre de côté.

Mais avec toutes ces notifications envoyées par Adrian Wojnarowski, Shams Charania et d’autres, il faut bien s’y retrouver à un moment donné. Qui est dans le protocole ? Et qui ne l’est pas ? Pour zigzaguer entre les présences et les absences, nous avons souhaité répertorier les joueurs et s’assurer que leur nom soit effacé lorsqu’ils sortent du protocole. Pour rappel, un joueur en a pour 10 jours minimum éloigné des parquets et de son équipe lorsqu’il apprend qu’il a été taggé par le protocole halth and safety. Les cas peuvent varier, certains restent plus longtemps par exemple, mais généralement il faut une dizaine de jours off.

On ne va donc pas perdre plus de temps, voici la liste mise à jour ci-dessous par franchise, joueurs et entraîneurs inclus, et leur date d’entrée dans le protocole entre parenthèses.

Atlanta Hawks

Trae Young (19 décembre)

Boston Celtics

Josh Richardson (19 décembre)

Brodric Thomas (18 décembre)

Jabari Parker (16 décembre)

Al Horford (17 décembre)

Grant Williams (17 décembre)

Juancho Hernangomez (17 décembre)

Brooklyn Nets

Kevin Durant (18 décembre)

Kyrie Irving (18 décembre)

Day’Ron Sharpe (18 décembre)

LaMarcus Aldridge (14 décembre)

DeAndre’ Bembry (14 décembre)

Bruce Brown (14 décembre)

Jevon Carter (14 décembre)

James Harden (14 décembre)

James Johnson (14 décembre)

Paul Millsap (13 décembre)

Chicago Bulls

Alize Johnson (13 décembre)

Troy Brown Jr. (12 décembre)

Zach LaVine (12 décembre)

Ayo Dosunmu (11 décembre)

Stanley Johnson (11 décembre)

Cleveland Cavaliers

Jarrett Allen (19 décembre)

Lamar Stevens (19 décembre)

Dylan Windler (19 décembre)

Denzel Valentine (19 décembre)

RJ Nembhard (19 décembre)

Evan Mobley (18 décembre)

Isaac Okoro (16 décembre)

Dallas Mavericks

Josh Green (19 décembre)

Reggie Bullock (18 décembre)

Denver Nuggets

Michael Porter Jr. (17 décembre)

Bol Bol (17 décembre)

Golden State Warriors

Jordan Poole (17 décembre)

Andrew Wiggins (19 décembre)

Los Angeles Clippers

Marcus Morris Sr. (18 décembre)

Los Angeles Lakers

Kent Bazemore (19 décembre)

Avery Bradley (16 décembre)

Austin Reaves (17 décembre)

Talen Horton-Tucker (14 décembre)

Dwight Howard (14 décembre)

Memphis Grizzlies

Ziaire Williams (19 décembre)

Miami Heat

Caleb Martin (11 décembre)

Milwaukee Bucks

Bobby Portis (16 décembre)

Giannis Antetokounmpo (14 décembre)

Donte DiVincenzo (14 décembre)

Wesley Matthews (14 décembre)

Minnesota Timberwolves

Josh Okogie (19 décembre)

Anthony Edwards (17 décembre)

Taurean Prince (17 décembre)

New York Knicks

Miles McBride (18 décembre)

Immanuel Quickley (17 décembre)

Kevin Knox II (16 décembre)

Quentin Grimes (14 décembre)

R.J. Barrett (12 décembre)

Obi Toppin (11 décembre)

Orlando Magic

R.J. Hampton (17 décembre)

Terrence Ross (17 décembre)

Moe Wagner (17 décembre)

Philadelphia 76ers

Andre Drummond (19 décembre)

Shake Milton (19 décembre)

Georges Niang (15 décembre)

Sacramento Kings

Marvin Bagley III (15 décembre)

Terence Davis (15 décembre)

De’Aaron Fox (16 décembre)

Alex Len (16 décembre)

Louis King (16 décembre)

Davion Mitchell (17 décembre)

Toronto Raptors

Pascal Siakam (18 décembre)

Dalano Banton (18 décembre)

Source : NBA