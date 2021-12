NBA Top 10 du jour : eh Miles Bridges, tu sais que tu pouvais aussi prendre le ballon à deux mains, enfin bref

On attaque la semaine tambour battant avec ce NBA Top 10 sponsorisé par la défense des Blazers et par l’insolence de Miles Bridges. Let’s go !

Plaisir de retrouver des Hornets au complet, avec un LaMelo Ball et le reste des copains qui s’occupe du reste, ici P.J. Washington.

Karl-Anthony Towns estime qu’il est le plus grand shooteur all-time chez les Big Men, nous on préfère dire que c’est le genre de mec capable de faire scorer Pat Beverley.

Voir deux lignes au-dessus, et remplacer Hornets par Suns, LaMelo Ball par Chris Paul et P.J. Washington par Deandre Ayton.

COBYYYYYYYYYYYYYYYYYY !

Tiens, Russell Westbrook a attaqué le cercle comme un marteau et…. il a réfléchi dans les airs avant sa finition. Croyez en vos rêves on vous dit.

Eh Miles Bridges, tu sais que tu pouvais aussi prendre le ballon à deux mains enfin bref, espèce de maboule va.

Dewayne Dedmon qui cale des gros posters, une phrase sponsorisée par le FC Pangolin.

On attendait Jaren Jackson Jr. dans la course au MIP, mais c’est bien dans celle du DPOY qu’il se distingue le plus cette saison.

Mdr la défense de Robert Covington.

Derrick White en défense, Keldon Johnson au tomar, et grosse victoire des Spurs face aux Kings, enfin presque.