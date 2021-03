NBA Top 5 du jour : l’avantage avec Miles Bridges, c’est qu’il rattrape tout, même les passes foirées

Dans les transports, au taf, au fond de ton lit, le Top 10 concocté par le NBA a toujours la même saveur et on y rajoute même un peu d’épice parce qu’on aime bien. Au menu du jour ? Seulement un Top 5, mais ça vaut quand même le coup de jeter un œil.

#5 : Montrezl Harrell a pris l’habitude de figurer dans les Tops. Il est fidèle au poste, avec une grosse bâche.

#4 : si vous aimez les contres, ce Top est pour vous. Chris Boucher dit non à Enes Kanter.

#3 : autre habitué des highlights, Derrick Jones Jr., toujours là pour faire le show.

#2 : Aron Baynes avec une feinte à 3-points suivie d’une pénétration et d’un dunk dans le trafic. Oui, on parle bien d’Aron Baynes, aucune erreur.

#1 : quand Miles Bridges s’envole pour claquer un alley-oop, c’est automatiquement numéro un. Cody Martin peut lui dire merci car la passe n’est pas fameuse.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.