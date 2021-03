Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Nuggets – Sixers ce mardi, et c’est même pas un poisson d’avril en avance

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Passage à l’heure d’été oblige, on retrouve les horaires auxquels nous sommes les plus habitués. Début de soirée entre 1h et 1h30 et dernier match lancé aux alentours de 4h du matin. L’avantage, c’est que vous n’aurez plus besoin de vous casser le crâne à essayer de comprendre à quelle heure commence ce fichu Pistons – Rockets. La deuxième bonne nouvelle, c’est que le programme de la semaine est autrement plus intéressant que cette affiche toute pétée. On entourera en rouge les potentiels débuts d’Evan Fournier avec les Celtics cette nuit contre les Pelicans s’il obtient le feu vert des médecins par rapport au protocole sanitaire ou encore un immense Nuggets – Sixers dans la nuit de mardi à mercredi. Celui-là, il promet de faire des étincelles alors mettez déjà le réveil pour ne pas le rater et attention aux poissons d’avril jeudi prochain.

Dans la nuit du lundi 29 mars

Boston Celtics – New Orleans Pelicans à 1h30 (beIN 1)

New York Knicks – Miami Heat à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 30 mars

Denver Nuggets – Philadelphie Sixers à 3h (beIN 1)

Los Angeles Clippers – Orlando Magic à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 31 mars

Indiana Pacers – Miami Heat à 1h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks à 4h (beIN 1)

Phoenix Suns – Chicago Bulls à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 1er avril

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 1)

Miami Heat – Golden State Warriors à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 2 avril

Toronto Raptors – Golden State Warriors à 1h (beIN 1)

New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 3 avril

Washington Wizards – Dallas Mavericks à 1h (beIN 1)

San Antonio Spurs – Indiana Pacers à 3h (beIN 4)

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 4 avril

Chicago Bulls – Brooklyn Nets à 20h (beIN 3)

Houston Rockets – New Orleans Pelicans à 2h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…