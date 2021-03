March Madness : le week-end a encore apporté son lot d’émotions fortes, place désormais à l’Elite Eight !

Alors que la saison régulière NBA continue tranquillement son avancée vers les Playoffs, la March Madness bat son plein depuis une dizaine de jours. Ce week-end, on a assisté au Sweet 16, qui a comme toujours apporté son lot d’émotions. Allez, petit recap avant l’Elite Eight qui commence dès ce lundi.

Si vous avez jeté un œil au basket universitaire ce week-end, vous avez pu voir une nouvelle fois pourquoi la March Madness était appelée March Madness. Si vous étiez focalisé sur la NBA, on est là pour vous faire un point avant le début des quarts de finale du tournoi NCAA, qu’on surnomme également l’Elite Eight dans le jargon. D’abord, place aux favoris, qui ont tenu leur rang. Baylor, Gonzaga, Michigan, trois têtes de série, trois victoires sans trembler. Là, niveau suspense et fin de match de folie, pas grand-chose à signaler mais par contre, on a vu un basket solide de leur part et les universités de Villanova, Creighton et Florida State n’ont pas pu résister. Les Bulldogs de Gonzaga, où évoluent notamment le Frenchie Joel Ayayi (13 points, 8 rebonds hier) et le prospect cinq étoiles Jalen Suggs, sont ainsi toujours en route pour une saison parfaite : 29-0 pour l’instant, plutôt pas mal comme bilan, et on souhaite bonne chance à la concurrence pour aller les chercher. Parmi les équipes haut placées, Houston a fait le boulot contre Syracuse (y’a bien une équipe qui gagne à Houston), tandis que les Cochons Marrons de l’Arkansas (ils se nomment vraiment comme ça hein) ont écarté le petit poucet d’Oral Roberts, non sans galérer. Parmi les autres qualifiés, on a les deux universités de Los Angeles, UCLA et USC. Comme quoi, L.A. est à la mode jusque dans les universités. Les Bruins, équipe à l’histoire très fournie et à la recherche de sa gloire d’antan, a créé la surprise en tapant Alabama, seed #3. Il a fallu une prolongation suite à une égalisation au buzzer du Crimson Tide, mais UCLA a gardé la tête froide pour maîtriser l’overtime en patron. Du First Four à l’Elite Eight, les Bruins continuent leur parcours magique. Les Trojans d’USC, équipe d’un autre gros prospect Evan Mobley, ont eux réussi à imposer leur basket contre Oregon, mais l’État du Nord-Ouest des States sera tout de même représenté à travers l’université d’Oregon State (celle de Papa Gary Payton !). Les Castors ont battu Loyola Chicago – tombeur du #1 seed Illinois au tour précédent – dans un match où on a cru que les cercles allaient lâcher sous l’accumulation des briques. Même Sister Jean, 101 ans, n’a rien pu faire pour sauver les Ramblers.

Les résultats du Sweet 16

Oregon State #12 – Loyola Chicago #8 : 65-58

Villanova #5 – Baylor #1 : 51-62

Oral Roberts #15 – Arkansas #3 : 70-72

Syracuse #11 – Houston #2 : 46-62

Creighton #5 – Gonzaga #1 : 65-83

Florida State #4 – Michigan #1 : 58-76

UCLA #11 – Alabama #2 : 88-78 (a.p.)

Oregon #7 – USC #6 : 68-82

Sister Jean and Loyola Chicago's run has come to an end. Another amazing March Madness run for the Ramblers 🙏 pic.twitter.com/SZXTZrRnNo — Bleacher Report (@BleacherReport) March 27, 2021

The 𝘾𝙞𝙩𝙮 of Champions This is the first time USC & UCLA have both advanced to the #Elite8 in the same Tournament! #MarchMadness #BackThePac pic.twitter.com/403XZrcNVU — NCAA March Madness (@marchmadness) March 29, 2021

Le programme de l’Elite Eight

Oregon State #12 – Houston #2, 1h15 du matin, dans la nuit de lundi à mardi

Arkansas #3 – Baylor #1, 3h57 du matin, dans la nuit de lundi à mardi

USC #6 – Gonzaga #1, 1h15 du matin, dans la nuit de mardi à mercredi

UCLA #11 – Michigan #1, 3h57 du matin, dans la nuit de mardi à mercredi

On enchaîne donc tout de suite ce lundi avec l’Elite Eight, qui promet. Oregon State est désormais le « petit » et aura fort à faire pour se débarrasser d’une équipe de Houston habituée à sortir les barbelés pour étouffer ses adversaires. Les Bulldogs et les Wolverines du Michigan, ces derniers étant coachés par Juwan Howard on le rappelle, tenteront de faire redescendre les équipes de Los Angeles sur terre, tandis que l’université de Baylor – opposée à celle de l’Arkansas – fera tout pour atteindre le Final Four pour la première fois depuis… 1950. Une autre époque, où l’on ne parlait pas encore de March Madness.

Pour les fans de basket universitaire, c’est le meilleur moment de l’année. Pour ceux qui ne regardent que de loin ou qui sont fixés sur la NBA, on vous conseille de vous y intéresser et de suivre la suite et fin de cette March Madness 2021. Promis, vous ne le regretterez pas !