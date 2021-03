Mike Woodson va coacher la fac d’Indiana : au revoir New York, c’est l’heure de rentrer à la maison

En quête d’un coach depuis le départ d’Archie Miller, la fac d’Indiana a finalement trouvé son bonheur avec un coach NBA. Son nom ? Mike Woodson. L’adjoint de Tom Thibodeau va reprendre le costume de numéro un et ce sera en NCAA.

Le nom de Brad Stevens, natif d’Indiana, avait déjà été évoqué pour coacher les Hoosiers mais suite au refus de ce dernier, il avait fallu trouver un autre nom pour s’asseoir sur le banc de la prestigieuse université. Ce sera finalement Mike Woodson qui entraînera Indiana l’an prochain. Une nomination annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, comme toujours.

Knicks assistant Mike Woodson is finalizing a six-year contract to become the coach at his alma mater Indiana, sources tell ESPN. Formal announcement expected today. Woodson was a Hoosiers star under Bob Knight. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 28, 2021

Revenu en début de saison du côté de Big Apple, il ne sera resté que six mois, le temps de trouver un nouveau projet pour, sans doute, finir sa carrière en beauté. C’est forcément une perte pour le staff de New York et Thibs, même s’il est dur de mesurer l’impact de l’ancien coach sur les résultats de cette année. La franchise n’a pas fait obstacle et Leon Rose a bien compris le lien qui existait entre Woodson et sa fac.

« Nous savons qu’il s’agit d’une opportunité très spéciale pour Mike de pouvoir rentrer à la maison en tant que coach principal et nous lui souhaitons le meilleur. Woody a eu un super impact sur le niveau de notre équipe et il nous manquera. »

Très attaché aux Knicks, le coach n’a pas pu repousser l’offre d’Indiana, là où il a effectué son cursus en tant que joueur sous les ordres du célèbre Bob Knight (qui a notamment coaché les USA au JO 1984) avant d’aller en NBA. Il reste, encore à ce jour, le cinquième meilleur scoreur de l’histoire du cursus. Lui aussi natif d’Indiana, c’est donc un retour aux sources pour l’homme de 63 ans. S’il respecte son contrat de six ans, il se pourrait qu’on ne le revoit plus sur un banc de la Grande Ligue. Un petit événement pour celui qui est passé dans sept clubs sur les vingt-cinq dernières années, la plupart du temps comme assistant. Il est le dernier coach à avoir qualifié les Knicks en Playoffs, c’était en 2013. Avant cela, il avait passé six ans à Atlanta, côtoyant notamment Joe Johnson ou les jeunes Al Horford et Josh Smith.

Mike Woodson quitte à nouveau les Knicks et cette fois, c’est pour repartir au niveau universitaire. Contrat signé avec Indiana et un retour à la maison pour l’ancien Hoosier qui va pouvoir découvrir la NCAA avec une nouvelle casquette. A voir s’il saura remettre son ancienne fac sur la voie du succès.

Source texte : ESPN