Qui dit reprise de la NBA dit retour des bookmakers : spoiler, le COVID n’a pas transformé les Suns ou les Nets en favori

Back to business. Avec l’annonce de la reprise prochaine de la NBA, c’est toute la planète basket qui se remet au taf et notamment les usines à parieurs. Dans l’optique du retour de nos héros le 31 juillet prochain, les premières estimations tombent et, évidemment, le trio Lakers – Bucks – Clippers tient les rênes.

Le COVID-19 a beau avoir fait de terribles dégâts partout dans le monde ou presque, certains constats ont la dent dure. L’un d’entre eux ? Les Lakers et les Bucks restent les favoris pour le titre en juin octobre, et les Clippers ne sont pas loin derrière. L’officialisation de cette reprise à 22 a en tout cas permis aux mafieux darons du pari de remettre la machine en route, et les arrière-salles fumeuses ou autres open spaces vont très vite retrouver leurs habitués. Allez hop, envoyez les bonnes affaires à faire, et on parle juste après :

TEAM CAESARS FAN DUAL Los Angeles Lakers +200 +270 Milwaukee Bucks +275 +240 Los Angeles Clippers +325 +340 Houston Rockets +1500 +1200 Boston Celtics +1500 +2000 Toronto Raptors +1700 +2400 Denver Nuggets +2200 +2500 Miami Heat +4000 +2700 Philadelphia 76ers +2500 +2700 Utah Jazz +6000 +2900 Dallas Mavericks +3500 +3600 Brooklyn Nets +6000 +6000 Indiana Pacers +12500 +10000 Oklahoma City Thunder +6000 +10000 New Orleans Pelicans N/A +12000 Memphis Grizzlies +50000 +21000 Portland Trail Blazers +7500 +21000 San Antonio Spurs +100000 +21000 Orlando Magic +75000 +25000 Phoenix Suns +50000 +25000 Sacramento Kings +200000 +25000 Washington Wizards +100000 +25000

On remarque donc en premier lieu qu’un brelan d’as se dégage, rassemblant les deux franchises d’Hollywood et une autre perdue dans les forêts du Wisconsin. Si vous avez cent balles à poser mettez-les donc sur l’une de ces trois équipes mais pas sûr que ça ne vous rapporte gros (2/1 pour les Lakers, 2,75 pour les Bucks, 3,25 pour les Clippers, selon les quotes proposées par Caesars). Si vous avez cent balles à poser ? On vous conseille également de ne pas le faire si c’est pour miser sur les Grizzlies, les Suns, le Magic, les Spurs, les Wizards ou les Kings, et à vrai dire on vous dirige même vers une association caritative de votre choix, au moins votre argent sera bien dépensé. Si vous avez cent balles à poser ? Et que ça ne vous ferait pas boiter de les perdre ? Mavs, Sixers, Heat, Nuggets, Raptors et surtout Jazz, Rockets ou Celtics font les yeux doux à quelques comptes en banque. Et si vous avez cent balles à perdre et que vous voulez contribuer au bonheur d’un homme middle financièrement ? Je donne mon RIB en MP.

A noter que les Nets sont passés d’un possible contender à une équipe de niveau paraguayen suite à l’annonce de KD qui ne reprendra donc pas cette saison car « il n’a pas envie », à noter également que les Pacers ne sont respectés par absolument personne dans le gambling game, à noter que de toute façon en plein mois de juillet, nos cent balles en trop partiront plutôt vers des merguez et des chipos que vers une improbable postseason de Joel Embiid ou Russell Westbrook.

Intéressant en tout cas de noter que cette – trop – longue période n’a pas entamé le statut de favori du trio de tête, et les tiroirs-caisse vont donc très vite se re-remplir jusqu’à la reprise. Faîtes vos jeux, rien ne va plus.