Officiel : la NBA revient à Paris en 2021, la French touch est à la mode dans la Grande Ligue

Un peu plus de 24 heures avant le premier match de saison régulière de l’histoire en France, la NBA annonce que ce ne sera pas du one-shot. La Grande Ligue compte bien prendre racine à Paris et reviendra y jouer un match en 2021.

Rappelez-vous de ce sentiment de joie éprouvé à l’annonce de l’arrivée de la NBA sur le sol français pour la saison 2019-20 il y a environ un an. Contrairement à certains de ses joueurs, l’Association semble fidèle puisqu’elle a d’ores et déjà confirmé son retour à l’AccorHotels Arena l’année prochaine. C’est un peu comme si on promettait à un gamin un deuxième tour de manège avant même d’être monté sur sa monture pour le premier tour de piste. Car des enfants gâtés, c’est bien ce que nous sommes suite à ce nouveau regain d’intérêt de la ligue aux trois lettres magiques pour notre pays hexagonal. La grande nouvelle a donc été confirmée en direct par Xavier Vaution sur les antennes de BeIN Sports lors de l’émission NBA Extra tournée depuis Bercy ce midi. Les équipes concernées et la date de ce NBA Paris Game 2021 n’ont pas encore été annoncées mais la cote d’un Magic – Jazz est plutôt élevée même s’il reste un gros point d’interrogation sur le maillot que portera Evan Fournier la saison prochaine. Le dégarni de Charenton qui témoigne d’ailleurs son seum sur Twitter en voyant la sauce monter autour du match de demain et qui voudrait vraiment être le prochain à participer à une rencontre délocalisée dans son pays. On imagine que dans les bureaux d’Adam Silver on va suivre avec beaucoup d’attention les prochains mouvements à Orlando avant la deadline et ensuite les déclarations de Vavane et de ses agents pour savoir s’il active sa player option car le peuple français adorerait voir le meilleur scoreur de sa sélection lors de la dernière Coupe du Monde jouer un match NBA à Paris dans son prime face à Rudy Gobert.

La NBA reviendra à paris en 2021 pour un nouveau match de saison régulière. #NBAParisGame2021 #NBAextra — Xavier Vaution (@X2thaV) January 23, 2020

Maintenant que c’est une certitude, on peut même faire les exigeants en rêvant de deux affiches parisiennes au lieu d’une la saison prochaine. Cela s’est déjà fait par le passé à Londres, c’est ce qui est fait à Mexico depuis quelques années. Alors pourquoi pas avoir une double dose de basket labellisée NBA dans la capitale à partir de la saison prochaine ? L’autre idée qui se dessine gentiment dans nos têtes, c’est que si elle se sent bien dans l’Hexagone la Grande Ligue pourrait décider de multiplier ses activités sous la Tour Eiffel. On a vu ces derniers mois que Mexico City allait accueillir la première franchise de G League hors des Etats-Unis à partir de la saison prochaine. La réalisation de ce genre d’idée en France tient plus du rêve que de la réalité aujourd’hui mais tout va très vite en NBA et qui sait jusqu’où ce rapprochement pourrait aller. Ça ne se fera pas en quinze jours mais le commissioner semble satisfait du dispositif du NBA Paris Game 2020 et veut le renouveler rapidement avant de penser à la suite. Le marché est là, la hype aussi et l’Association arrive donc en terrain conquis. Elle aurait bien tort de ne pas en profiter au maximum et ce ne sont pas les fans du coin qui diront le contraire.

Le passage de la NBA en France n’était pas une simple visite de courtoisie. La Grande Ligue veut faire des choses dans notre pays et reviendra au moins organiser un match la saison prochaine. Il ne faut pas nous le dire deux fois. L’habitude est déjà prise alors c’est trop tard pour nous le retirer par la suite. Just saying…

Source texte : BeIN Sports France