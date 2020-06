Matchs de prépa, tests quotidiens, ambiance NBA 2K… : on fait le point sur les derniers détails concernant la reprise, accrochez-vous

Ça y est, on connaît tous les grandes lignes concernant le plan de reprise de la saison NBA, qui vient d’être approuvé du côté des proprios comme des joueurs. Mais comme vous pouvez l’imaginer, la Ligue et la NBPA (le syndicat des joueurs) continuent d’être en contact pour discuter des détails de ce retour. On fait le point.

Suite au call de la NBPA vendredi, qui a permis la validation du plan de reprise proposé par le grand chauve Adam Silver, The Athletic a fourni une belle petite liste des aspects qui ont été discutés au cours de celui-ci. On apprend ainsi que plusieurs matchs de préparation seraient prévus avant la reprise de la saison régulière. En plus des huit matchs par équipe qui composeront cette dernière, deux à trois rencontres amicales devraient avoir lieu en amont. Cela permettra aux joueurs de retrouver un peu le rythme sans que le résultat collectif ne compte dans le classement. Un autre point important qui a été abordé, c’est la question des tests. Comme indiqué hier, un test positif d’un joueur ne devrait pas mettre en danger la saison. Si un tel cas se présente, le joueur sera mis en quarantaine pendant sept jours minimum et la saison pourra normalement se poursuivre. Il y aura des tests quotidiens : prélèvement buccal, prélèvement nasal léger (le prélèvement nasal jugé trop intrusif devrait être laissé de côté), va falloir y passer. Par contre, il ne devrait pas y avoir de prises de sang pour des tests anti-drogue. Vous en faites ce que vous voulez de cette info mais au moins vous êtes au courant.

2-3 preseason games. 1,600 maximum capacity in Orlando. No plan for anti-drug blood testing. Potential crowd noise via NBA 2K sounds. Details at @TheAthleticNBA on the NBPA’s call with its Board and Player Reps: https://t.co/OiSdQosgvU — Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2020

Parmi les autres sujets qui étaient sur la table, il y a celui des entraînements. Chaque équipe devrait avoir droit à un créneau de trois heures par jour à l’intérieur du convention center, qui possède deux terrains de basket et des salles de muscu. Le reste du temps, il faudra s’occuper sans évidemment sortir du campus de Disney World, qui doit rester le plus sûr possible. D’après Shams Charania de The Athletic, les joueurs ne seront pas « trackés » comme cela peut être le cas dans le championnat allemand par exemple, suivi de près par la NBA et qui reprend aujourd’hui à Munich avec un tournoi de dix équipes et 36 matchs au programme. En parlant du pays de Dirk, vous avez peut-être vu ces rencontres de foot qui se jouent dans des stades vides mais avec une ambiance ajoutée pour les téléspectateurs, afin de faire genre y a des supporters en tribunes. La NBA discute aujourd’hui avec la NBPA pour mettre en place un dispositif un peu similaire. C’est vrai que sans les fans, qui seront évidemment absents de la reprise, ça va forcément sonner creux. Entendre les joueurs se trashtalker entre eux, ça peut être kiffant mais on a quand même envie d’avoir un minimum d’ambiance, bien que ça soit fake. Alors devinez quoi, le bruit du public pourrait être imité via des sons tirés tout droit du jeu vidéo NBA 2K. Visiblement, ce n’est pas du goût de Montrezl Harrell mais qu’il se rassure, rien n’est fait pour l’instant.

Wtf I hope they not serious https://t.co/SVJ2rH1K8f — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) June 5, 2020

Enfin, sachez aussi que les joueurs devraient retrouver l’intégralité de leur salaire cet été, après une réduction de 25% au cours du mois de mai. On imagine que ça devrait plaire un peu plus à Montrezl Harrell ça.

Source texte : The Athletic