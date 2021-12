Anthony Davis a vraiment flippé pour son genou : « J’ai entendu un crac, et j’ai tout de suite pensé à une grosse blessure »

Blessé au genou gauche face aux Wolves vendredi, Anthony Davis sera absent plusieurs semaines mais il a évité le pire. Car au vu des images, on a presque envie de dire que l’intérieur des Lakers s’en sort « bien » avec une entorse du genou. En tout cas, AD voit le verre à moitié plein.

Ce n’est un secret pour personne, Anthony Davis est plutôt un habitué des bobos. Son talent est indéniable mais AD rentre clairement dans la catégorie des stars NBA que l’on peut considérer comme fragiles physiquement. Quand ce n’est pas la cheville, c’est le tendon d’Achille, quand c’est pas le tendon c’est le dos, quand c’est pas le dos c’est le petit doigt… Bref, on a toujours l’impression qu’il y a quelque chose qui coince au sein de la machine de 2m08 et 115 kilos. Et désormais, c’est le genou gauche de Davis qui fait des siennes, l’ami Anthony s’étant blessé sur le parquet des Wolves vendredi. Bon, là clairement, le monosourcil n’y peut pas grand-chose. En effet, Jaden McDaniels est tombé en plein dans ses jambes alors qu’AD n’avait absolument rien demandé. Sur le coup, on a craint le pire. Couché au sol, Davis s’est immédiatement tenu le genou et il a ensuite eu du mal à marcher. Le genre d’images qui font flipper et forcément, le principal intéressé a eu des sueurs froides (via ESPN).

« J’ai entendu un crac, et j’ai tout de suite pensé à une grosse blessure. […] Dieu merci ce n’était pas le cas. »

Le scénario d’une rupture des ligaments croisés a sans doute traversé l’esprit d’Anthony Davis, et le nôtre aussi par la même occasion. Heureusement, les examens passés samedi ont écarté cette hypothèse, révélant plutôt une entorse du genou qui le privera de minimum quatre semaines de compétition. Bien sûr, cette absence risque de plomber les Lakers et représente un nouveau coup d’arrêt pour AD mais au final, il est surtout rassuré aujourd’hui.

« C’était un accident. Je ne pouvais pas y faire grand-chose, donc ça m’évite de cogiter. Je me sens bien mentalement. Le vestiaire et les gens autour de moi qui sont en dehors du basket m’aident beaucoup. »

Il faudra désormais patienter jusqu’à la fin du mois de janvier, et peut-être même février, pour revoir Anthony Davis sur les parquets. En attendant, LeBron James devra une nouvelle fois porter les Angelinos alors qu’il va avoir 37 balais – tout va bien – et que le COVID perturbe pas mal l’équipe californienne en ce moment. Quant à AD, il ne pourra rien faire d’autre qu’encourager ses copains depuis la touche, un rôle qu’il possédait déjà la saison dernière lorsqu’il était absent pendant une trentaine de matchs consécutifs. On espère qu’il pourra revenir à 100% de ses moyens et fermer quelques bouches car malgré des stats très honnêtes sur le premier tiers de la saison (23,3 points, 9,9 rebonds, 2 contres, 1,2 interception), Davis a été pas mal pointé du doigt pour les résultats médiocres des Lakers (bilan de 16 victoires – 15 défaites). Des critiques pas forcément injustifiées pour une star de 28 ans censée être dans son prime. Car pour l’instant, on attend toujours de revoir le Anthony Davis de la bulle, celui qui avait véritablement posé son empreinte des deux côtés du terrain dans le parcours victorieux des Lakers vers le titre. C’était il y a un peu plus d’un an seulement, mais ça paraît tellement loin aujourd’hui…

Anthony Davis a évité le scénario cata et il remercie le ciel pour ça. Clairement, ça aurait pu être pire. Maintenant, va tout de même falloir s’armer de patience car son équipe va devoir se débrouiller sans lui dans la raquette pendant un mois minimum. Le bilan des Lakers à son retour, il sera à combien ?

Source texte : ESPN