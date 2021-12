Karl-Anthony Towns en plein égotrip : « Je suis le meilleur shooteur de l’histoire chez les big men », on laisse ça là, démerdez-vous

Après la déclaration de l’automne signée Anthony Edwards, qui se projetait déjà MVP dans quelques années, c’est au tour de son grand collègue Karl-Anthony Towns de se muer en roi de l’égotrip. La punchline du week-end ? Monsieur Chat a affirmé à un writer de The Athletic qu’il se considérait comme le meilleur shooteur all-time dans la catégorie « Big man ». Alors « qu’est-ce qu’un Big man », « qu’est-ce qu’un shooteur » et « la drogue est-elle bonne pour la santé », ça en fait des questions tout ça.

Loin de nous l’idée de tirer à boulets rouges sur Karl-Anthony Towns, la vie s’en charge déjà très bien, mais il faut dire que, lâchée comme ça en plein dimanche de décembre, la quote a de quoi faire sourire. Mais commençons par le début : il a dit quoi en fait cet olibrius ?

« Je suis le plus grand shooteur de tous les temps chez les Big men. C’est un fait, vous n’avez qu’à voir les stats. Je n’ai pas besoin de jouer comme quelqu’un d’autre. Tout le monde essaie de trouver des solutions pour être une autre version de moi. Moi, je reste la première version, je n’ai pas besoin de ressembler à quelqu’un, je suis l’original, pas besoin d’être une réplique ».

On ne va pas se mentir, le dénommé Jon Krawczynski de The Athletic a du sentir son corps frissonner lorsque le KAT a commencé sa phrase. Parce qu’on tient une décla assez all-time elle aussi, tapageuse, pleine de confiance. Première requête de la rédaction ? Aller au-delà d’une simple phrase, et en profiter tant qu’à faire pour ouvrir un débat. C’est quoi un Big man ? C’est à partir de quelle taille ? C’est quoi être un shooteur ? On parle de polyvalence ? On parle du geste ? On parle de stats ? De moyennes ? Et Dirk Nowitzki alors ? On en parle quand ? Et Kelly Olynyk on en parle quand ? Jamais ? Normal.

40% de moyenne du parking en à peu près quatre tentatives pour Karl-Anthony Towns, chiffres en carrière, quand le Wunderkind tournait à 38% en shootant un chouïa moins (3,4 tentatives). Mais pas la même époque, pas les mêmes défenses, pas la même Ligue, et pas le même bras pendant plus de quinze ans, évidemment. D’ailleurs, Kevin Durant c’est un peu un Big man non ? Et Joel Embiid on en fait quoi ? Et Nikola Jokic c’est pas Ray Allen mais c’est pas Trey Lyles non plus en fin bref.

Est-ce que Karl-Anthony Towns avait besoin de lâcher ce genre de bombe ? Pourquoi pas, il fait ce qu’il veut. Est-ce que ça ouvre le débat du siècle ? Pas forcément, mais on peut en parler. Et au pire, le Katoune pourra toujours briguer la place de meilleur shooteur all-time chez mes Big men qui ont joué moins de 5 matchs de Playoffs en carrière, c’est déjà pas mal.

Source texte : Jon Krawczynski