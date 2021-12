NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les ailiers ! Apéro TrashTalk

Le lundi chez TrashTalk, c’est bien évidemment Apéro et c’est surtout Top 10 All-Time. Au menu du jour ? Attention c’est du lourd parce qu’on se penche sur la liste des dix meilleurs ailiers de l’histoire du jeu. LeBron James est-il numéro 1 ? Olala attention le suspense est énorme.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Il y a environ un mois et demi, on s’était penchés spécifiquement sur les meneurs et désormais, c’est donc au tour des ailiers. Un poste défini historiquement par la greatness de joueurs comme Kyle Korver et Jud Buechler, un poste qui a vu passer certains des plus grands joueurs de l’histoire du basket, et peut-être même le plus grand si vous voyez de qui on veut parler. Bref, presque six ans après avoir fait un premier Top 10 des ailiers (par ici pour la vidéo de février 2016), on revient avec un ranking tout beau tout neuf et peut-être quelques changements en prime. Qui monte ? Qui descend ? Qui intègre les dix premières places all-time ? Allez, assez discuté comme ça, on vous laisse découvrir ça tout de suite.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.