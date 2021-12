Anthony Davis out au moins quatre semaines : c’est con, pour une fois qu’un mec était même pas en protocole COVID

Sorti sur blessure lors de la raclée encaissée contre les Wolves, Anthony Davis en sait désormais un peu plus sur son sort. L’intérieur souffre d’une entorse du ligament du genou gauche et il devrait être absent au moins un mois !

On sort du cadre du COVID mais, malheureusement, on ne file pas vers des très bonnes nouvelles pour autant. Petit point infirmerie chez les Lakers avec des nouvelles du dernier grand blessé en date : Anthony Davis. On l’avait quitté grimaçant et rejoignant le vestiaire des Angelinos et on a désormais les résultats des examens demandés par le staff de L.A. Mauvaise nouvelle : selon Shams Charania de The Athletic, il faudra se passer des services de l’intérieur pendant minimum quatre semaines. Autant dire qu’on ne reverra pas AD avant la mi-janvier 2022. C’est le huitième joueur du roster qui squatte la salle d’attente du toubib.

Lakers star Anthony Davis has MCL sprain in left knee and will miss at least four weeks, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021

Si le COVID a durement touché toute la Ligue (Lakers compris), un autre mal continue de pourrir la saison de L.A. et on parle bien sûr des bobos. Le point commun entre Trevor Ariza et Kendrick Nunn ? Ils n’ont toujours pas mis un pied sur le parquet cette saison. LeBron James a raté presque la moitié des matchs, pareil pour Talen Horton-Tucker. Dans ce marasme, on s’étonnait presque de voir un Anthony Davis passer entre les mailles du filet, lui qui est loin d’avoir la réputation d’un Iron Man dans cette Ligue (il n’a jamais fait une saison complète depuis sa Draft !). Pas de bol, la guigne a fini par rattraper notre monosourcil préféré et elle lui offre un billet première classe pour l’infirmerie. En prenant le calendrier fourni par Shams, c’est-à-dire un rétablissement normal en un mois, on part sur douze à treize matchs manqués. C’est beaucoup et ça ne va pas rassurer la fanbase après une saison 2021 où AD n’a joué que 36 rencontres (sur 72 possibles), arrivant en Playoffs sur une jambe. En son absence, et avec Ariza encore sur la touche, on devrait logiquement voir LeBron James et Carmelo Anthony se partager les minutes au poste 4. Autant offensivement, on peut imaginer que le King et Russ (et sans doute Melo) pourront se démultiplier pour compenser les points de l’intérieur. Autant défensivement, on risque de voir une équipe de L.A. en grande difficulté sans son meilleur défenseur. Bon courage à Frank Vogel pour trouver les solutions.

Anthony Davis est blessé au genou gauche et il devrait manquer les quatre prochaines semaines, à minima. C’est un énième coup dur pour L.A. et on a donc toujours pas vu l’effectif angelino au complet cette saison. Une phrase qui sera toujours vraie à la mi-janvier.

Source texte : Shams Charania / The Athletic