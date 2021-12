Programme NBA : les Lakers viennent rendre visite à Alex Caruso, reste à voir s’ils pourront le planquer dans la valise au retour

Adam Silver nous a offert une rencontre avec un horaire bien cool hier mais on repart sur des créneaux classiques pour ce soir. Neuf matchs au menu et plusieurs trucs sympas à mater : le duel des meneurs entre Chris Paul et LaMelo Ball, la lutte pour la seconde place à l’Est et la visite des Lakers à Alex Caruso.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

0h : Pistons – Heat

0h : Grizzlies – Blazers

0h : Kings – Spurs

1h : Sixers – Pelicans

1h30 : Nets – Nuggets

1h30 : Hawks – Cavaliers

2h : Bulls – Lakers (BeIN Sports 3)

2h : Suns – Hornets

2h : Wolves – Mavs

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Lakers (2h) : Dans une nuit fortement marquée par le COVID et avec encore pas mal de joueurs absents un peu partout, difficile de faire un choix. On aurait pu partir sur le duel des meneurs entre LaMelo Ball et Chris Paul, on comprend ceux qui choisissent cette option et il y a de quoi se régaler entre l’élève et le maître. Nous, on mise davantage sur un Bulls-Lakers qui devrait envoyer (normalement) du lourd. Malgré les absences d’Anthony Davis et de Zach LaVine, on reste sur un joli casting pour s’ambiancer. On récapitule : LeBron James, Russell Westbrook, DeMar DeRozan (qui vient de sortir du protocole sanitaire), Nikola Vucevic, sans oublier les ex d’Hollywood : Lonzo Ball et l’icône Alex Caruso. On part sur deux équipes qui savent remplir du Top 10 et on espère qu’ils ne vont pas faire exception cette nuit. À noter que David Fizdale devrait coacher les Lakers ce soir, Frank Vogel étant entré lui aussi dans le protocole sanitaire.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Comme mentionné plus haut, le duel entre Suns et Hornets devrait valoir le détour avec LaMelo Ball vs Chris Paul, même si on attend toujours le retour de Devin Booker.

Les Cavs vont tenter d’enchaîner en back-to-back chez les Hawks après avoir bastonné les Bucks cette nuit. Selon le résultat de Chicago, la seconde place à l’Est pourrait être à portée de main. Sans Trae Young en face, ça semble faisable, mais encore faut-il que Cleveland ait assez de joueurs pour jouer…

Detroit va tenter d’éviter une quinzième défaite de rang contre le Heat. Avec un match joué la veille et sans Jerami Grant, ça devrait quand même être compliqué.

Ja Morant était attendu ce week-end mais il est inscrit out pour la réception des Blazers. Memphis n’est de toute façon pas spécialement pressé vu la bonne forme du moment.

Défaite interdite pour les Nuggets chez l’équipe E des Nets, laquelle a même joué hier soir. Nikola Jokic risque de s’amuser.

Après trois défaites consécutives, les Sixers se doivent de rallumer la lumière contre les Pelicans. À la maison, avec le gros des forces disponibles, c’est un must-win.

Le COVID nous pourrit pas mal de matchs en ce moment mais on devrait encore pouvoir se trouver des trucs sympas à mater cette nuit. Rendez-vous dès minuit sur l’oiseau bleu pour se régaler tous ensemble.

Source texte : ESPN / New York Times