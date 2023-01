Après la petite nuit de mardi, la NBA revient en force avec son fameux Mercredi Panzani. Pas moins de 12 matchs sont au menu ce soir, dont un sympathique Bulls – Nets qui promet de sacrées performances individuelles.

# LE PROGRAMME

Kings – Hawks 4h : Lakers – Heat

# À NE PAS MANQUER

Une 13e victoire de suite. Voilà ce que viennent chercher les Nets à Chicago ce mercredi. La bande de Kevin Durant et Kyrie Irving n’a plus perdu depuis le 4 décembre dernier, et quelque chose nous dit qu’elle n’a pas l’intention de s’arrêter là. En face ? Il y aura donc les Bulls. Des Bulls qui restaient sur cinq victoires en six matchs avant de tomber à deux reprises contre Cleveland et ce grand malade nommé Donovan Mitchell. Contrairement à Brooklyn, Chicago n’a toujours pas réussi à lancer véritablement sa saison, les Taureaux squattant toujours la 11e place de l’Est avec un bilan décevant de 16 victoires pour 21 défaites. Les Nets partiront donc favoris dans ce match, mais on peut s’attendre à de grosses étincelles des deux côtés avec KD, Kyrie, DeMar DeRozan ou encore Zach LaVine sur le parquet.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT