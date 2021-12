Le pari spécial NBA Sunday : 360€ à gagner en misant sur un Karl-Anthony Towns qui porte les Wolves vers une nouvelle victoire

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Car la NBA est officiellement de retour. En ce dimanche 19 décembre, c’est un très beau programme que nous offre la NBA avec six matchs au menu car trois ont déjà été annoncés comme reportés au moment où ces lignes s’écrivent. Donc attention, on surveille les infos mais cela offre tout de même de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

00h00 : Pistons (3,35) – Heat (1,31)

00h00 : Kings (2,50) – Spurs (1,52)

00h00 : Grizzlies (1,45) – Blazers (2,70)

!! 01h00 : Sixers (1,47) – Pelicans (2,65) Reporté !!

!! 01h30 : Hawks – Cavs Probablement Reporté !!

!! 01h30 : Nets – Nuggets Reporté !!

02h00 : Bulls (1,40) – Lakers (2,90)

03h00 : Wolves (1,65) – Mavericks (2,20)

03h30 : Suns (1,27) – Hornets (3,65)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 360€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Karl-Anthony Towns marque minimum 25 points ET les Wolves gagnent contre les Mavericks (2,40) : un match entre deux équipes pas trop trop « covidées » même si les Mavs ont deux joueurs en health & safety protocols. Ils ont surtout Luka Doncic à l’infirmerie ce qui fait des Wolves le favori pour remporter ce match. Les Loups sont sur trois victoires et ont montré un regain de forme malgré l’absence d’Anthony Edwards qui est lui aussi en protocole médical avec Taurean Prince. Plus de responsabilités offensives vont donc reposer sur D’Angelo Russell et surtout Karl-Anthony Towns. Le pivot des Wolves a toutes les armes qu’il faut pour scorer sur la raquette des Texans. Il va avoir au moins 15 tirs, pas surpris s’il en prend même 20. C’ets largement de quoi atteindre la barre des 25 unités quand on shoote à 50% dont 42% de loin.

Le combiné à tenter

Les Bulls gagnent contre les Lakers et Keldon Johnson prend minimum 5 rebonds (1,81) : les Bulls qui viennent de récupérer DeMar DeRozan font figure de grands favoris face à ces Lakers plein de covid et sans Anthony Davis qui est out pour plusieurs semaines à cause d’un genou abimé. Cote à 1,40. Keldon Johnson est un garçon qui aime aller batailler pour prendre du rebond. 6 par match en moyenne donc on mise sur le fait qu’il va en cueillir minimum 5 cette nuit contre les Kings. Cote à 1,29.

Une petite folie pour finir ?

Damian Lillard marque minimum 35 points (4,75) : le meneur des Blazers vient de poser 41 points lors de son dernier match. Il est chaud et on mise sur le fait qu’il va vouloir enchaîner. Allez, folie.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne